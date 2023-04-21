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高雄轎車轉彎撞直行重機　撞擊畫面曝光騎士騰空飛起

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

駕駛轎車的康姓男子今天上午6時50分許，由高雄澄和路左轉陽明路，當場撞及騎重型機車直行的鄭姓男子，鄭騰空飛起又摔落，導致身體多處擦挫傷，碎裂車殼散落一地，現場留有一道3公尺長油漬，警方研判康未禮讓直行的鄭，將釐清肇責。

警方調查，66歲的康姓男子今天上午6時50分，駕車行經從澄和路東向西快車道行駛，欲左轉陽明路時，和沿澄和路由西往東直行的41歲鄭姓男騎士發生碰撞，鄭當場騰空飛起，先重摔在康的轎車引擎蓋上，再摔落地面。

車禍後，鄭男身體多處擦挫傷，車殼碎裂一地，康的轎車引擎蓋凹陷，康未受傷；警方獲報到場處理，雙方酒測值皆為零，鄭經送醫後住院治療，無生命危險。

警方在事故現場測繪並調監視器調查，初步研判康駕駛轎車轉彎時，未禮讓直行的鄭男機車；警方先依道路交通管理處罰條例第48條1項6款，開出可處600元以上1800元以下罰鍰的罰單，詳細肇因進一步釐清。

駕駛轎車的康姓男子今天上午6時50分許，由高雄澄和路左轉陽明路，當場撞及直行騎車的鄭姓男子，鄭騰空摔落受傷。記者石秀華／翻攝
駕駛轎車的康姓男子今天上午6時50分許，由高雄澄和路左轉陽明路，當場撞及直行騎車的鄭姓男子，鄭騰空摔落受傷。記者石秀華／翻攝
駕駛轎車的康姓男子今天上午6時50分許，由高雄澄和路左轉陽明路，當場撞及直行騎車的鄭姓男子，鄭騰空摔落受傷，車殼散落，康的轎車引擎蓋凹陷。記者石秀華／翻攝
駕駛轎車的康姓男子今天上午6時50分許，由高雄澄和路左轉陽明路，當場撞及直行騎車的鄭姓男子，鄭騰空摔落受傷，車殼散落，康的轎車引擎蓋凹陷。記者石秀華／翻攝
駕駛轎車的康姓男子今天上午6時50分許，由高雄澄和路左轉陽明路，當場撞及直行騎車的鄭姓男子，鄭摔落受傷，機車車頭毀損。記者石秀華／翻攝
駕駛轎車的康姓男子今天上午6時50分許，由高雄澄和路左轉陽明路，當場撞及直行騎車的鄭姓男子，鄭摔落受傷，機車車頭毀損。記者石秀華／翻攝
駕駛轎車的康姓男子今天上午6時50分許，由高雄澄和路左轉陽明路，當場撞及直行騎車的鄭姓男子，鄭摔落受傷，車殼散落，現場留有一道油漬，康的轎車引擎蓋凹陷，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
駕駛轎車的康姓男子今天上午6時50分許，由高雄澄和路左轉陽明路，當場撞及直行騎車的鄭姓男子，鄭摔落受傷，車殼散落，現場留有一道油漬，康的轎車引擎蓋凹陷，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
駕駛轎車的康姓男子今天上午6時50分許，由高雄澄和路左轉陽明路，當場撞及直行騎車的鄭姓男子，鄭摔落受傷，車殼散落，現場留有一道油漬，康的轎車引擎蓋凹陷。記者石秀華／翻攝
駕駛轎車的康姓男子今天上午6時50分許，由高雄澄和路左轉陽明路，當場撞及直行騎車的鄭姓男子，鄭摔落受傷，車殼散落，現場留有一道油漬，康的轎車引擎蓋凹陷。記者石秀華／翻攝

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