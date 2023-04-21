高雄轎車轉彎撞直行重機　撞擊畫面曝光騎士騰空飛起

駕駛轎車的康姓男子今天上午6時50分許，由高雄澄和路左轉陽明路，當場撞及騎重型機車直行的鄭姓男子，鄭騰空飛起又摔落，導致身體多處擦挫傷，碎裂車殼散落一地，現場留有一道3公尺長油漬，警方研判康未禮讓直行的鄭，將釐清肇責。

警方調查，66歲的康姓男子今天上午6時50分，駕車行經從澄和路東向西快車道行駛，欲左轉陽明路時，和沿澄和路由西往東直行的41歲鄭姓男騎士發生碰撞，鄭當場騰空飛起，先重摔在康的轎車引擎蓋上，再摔落地面。

車禍後，鄭男身體多處擦挫傷，車殼碎裂一地，康的轎車引擎蓋凹陷，康未受傷；警方獲報到場處理，雙方酒測值皆為零，鄭經送醫後住院治療，無生命危險。