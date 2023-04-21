影／台中17歲少年開租賃車自撞 車毀5人受傷送醫

昨晚10點多，17歲邱姓少年駕駛租賃車，行經台中市潭子區中山路一段與中山路一段225巷口自撞，少年與車上3男1女乘客受傷送醫，車頭因劇烈撞擊幾乎全毀。警方調查，少年酒測值為零，依規開罰無照駕駛罰單。

警方調查，17歲邱姓少年駕駛租賃小客車，車上共載4名乘客，分別為前右方乘客22歲李男、右後方乘客20歲楊男、後方中間乘客19歲楊男、左後方乘客18歲王女。

少年駕車沿潭子區中山路二段由南往北方向行駛時，疑未注意車前狀況，因而自撞中央分隔島及行道樹。

警方調查，駕駛經檢測均無酒精反應，駕駛及4名乘客均身體多處擦挫傷，經送慈濟醫院後傷勢無大礙，生命跡象均穩定，租賃車車身凹陷受損，後續將調閱相關影像畫面，以釐清案情。

潭子交通分隊表示，有關邱姓少年無照駕駛部分，將依道路交通管理處罰條例第 21 條第3項製單舉發，處6000元以上12000元以下罰鍰。