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防駭客鎖定企業勒贖 調查局與新光金建構資安聯防機制
調查局與新光金控20日簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，是建構我國資安聯防機制及提升防護能力的重要里程碑，也落實「國家資通安全戰略報告」所提「資安即國安」的智慧國家目標。
調查局指出，金融機構一直以來都是容易遭駭客鎖定的主要目標，且駭客攻擊能量及手法愈趨組織化與系統化， 單一金融機構獨善其身的傳統防禦模式已無法在一波波資安攻擊中全身而退。
調查局近年來偵辦多種類型的電腦犯罪及網路駭侵案件，發現近期駭客集團攻擊鎖定國家關鍵基礎設施及金融業者等高價值目標，採取進階持續性攻擊APT之趨勢。詐騙集團經常假冒各金融服務業者之名義，寄送釣魚簡訊予一般民眾，駭客組織亦經常鎖定高價值目標發動社交工程郵件等APT攻擊。
為積極預防魚叉式網路釣魚及網路駭侵事件發生， 以及提升聯防單位應變速度並降低事件損害，需賴相關單位及時警示風險與橫向通報，且在資安事件發生後透過公私部門合作調查，迅速釐清事件脈絡，以追緝幕後駭客集團。
與會人士包括調查局資安兼主秘孫承一、台北市調查處長吳富梅、資通安全處長張尤仁、洗錢防制處長藍家瑞、經濟犯罪防制處長高聰明。
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