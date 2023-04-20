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桃警再出包？派出所驚傳員警酒醉變遛鳥俠

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市八德警分局今天爆出某派出所有遛鳥俠，消息一出，引發眾多網友譁然；據悉，該名遛鳥俠是派出所基層幹部，前一天參加餐敘喝多酒醉，才會做出脫序行為。對此，八德警分局不願證實，僅表示「正在調監視器釐清」。

臉書粉絲團「靠北police」今天下午有匿名投書，內容指「八德某派出所幹部在值班台公然裸體」，且明確指出時間是4月15日凌晨，要求督察單位好好查處；眾多網友知悉，紛紛留言「沒圖沒真相」、「怎麼桃園的分局都那麼好玩」等語。另外，有人疑似知道遛鳥俠身分，留言稱「他的習慣都沒變」，指過去也有類似情事，弄到員警宿舍滿地屎尿。

據悉，該名員警是八德分局某派出所巡佐，因14日晚間參加餐敘喝多酒醉，被扶回宿舍派出所後方宿舍休息，後來疑似身上沾染穢物脫光衣服，迷糊間想上廁所但走到派出所辦公室，才演變鬧劇。

對此，八德分局表示已調閱轄內各派出所監視器，但目前還在過濾畫面，尚不知傳言是否屬實。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市八德分局傳派出所基層幹部酒醉變遛鳥俠，警方對此態度保守，僅稱傳言真偽尚待調查。圖為示意圖。記者陳俊智／攝影
桃園市八德分局傳派出所基層幹部酒醉變遛鳥俠，警方對此態度保守，僅稱傳言真偽尚待調查。圖為示意圖。記者陳俊智／攝影

宿舍 監視器

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