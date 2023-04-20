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外籍旅客搭機前遺失手機 航警助她成功尋回

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

1名日裔加拿大籍女性旅客Abe Chihiro，本月初與2名友人來台旅遊，不料17日清晨搭車前往桃園國際機場搭機離台的路途中，將手機遺落在計程車上。直到前往地勤櫃檯報到時才發現手機不見，她隨即前往航警局報案，經員警協助後成功在當天深夜將手機取回，該旅客也再三鞠躬感謝警方幫忙。

航警局指出，本月17日清晨6時許，日裔加拿大籍女性旅客Abe Chihiro神色慌張地跑進航空警察局保安警察大隊第二隊第一分隊隊部，稱其手機掉落在計程車上，手機內有非常重要的資料、機票訂位及在台灣旅遊時拍攝的珍貴相片，希望警方協助找回手機。

由於Abe與另外2名友人原定於17日清晨搭機離開台灣，她卻不慎將手機遺留在計程車上，只好讓2位友人先行搭機出境，自己留在台灣找手機。備勤警員黃炳綸、楊時英等2員不時以英文安撫該旅客情緒時，發現Abe整天都沒進食，該隊隊長出於善意還自掏腰包購買餐點及飲水供她食用，並將她暫時安置在隊部休息。

航警局透露，承辦員警受理後積極調閱監視器畫面，調閱30多支監視器後終於鎖定Abe搭乘的計程車，確認車號、車籍資料後得知司機聯絡電話，無奈該名司機因為值夜班，作息時間與一般民眾相反，員警聯絡時一直沒接手機。黃員等2人持續撥打司機電話聯絡，同時聯繫轄區派出所至司機住處訪查，黃員等2人連續撥打百通電話後終聯繫上司機，這才順利找回遺失手機。Abe在17日晚上9時許領回手機後，頻頻向員警道謝、深深鞠躬，表達心中感激，也對航警讚許有加。

1名日裔加拿大籍女性旅客17日搭車前往桃機時，不慎將手機遺落在計程車上，在航警協助下成功尋回手機，旅客離開時一再鞠躬感謝。圖/航警局提供
1名日裔加拿大籍女性旅客17日搭車前往桃機時，不慎將手機遺落在計程車上，在航警協助下成功尋回手機，旅客離開時一再鞠躬感謝。圖/航警局提供

計程車 監視器 地勤

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