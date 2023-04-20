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2車國道行車糾紛追下匝道砸車 警車經過立阻逮人
高雄市高速公路下建國一路匝道附近，今天下午發生砸車事故，陳姓男子疑與張姓男子在高速公路上發生行車糾紛，陳追張下匝道後，拿球棒涉嫌砸張的車，正好小港警分局警車要押解人犯赴地檢署，發現有人砸車立即停車壓制陳，全案由警方查辦中。
據了解，陳姓、張姓2男子分別開轎車，從國道1號楠梓交流道上高速公路，疑發生行車糾紛，陳追張的轎車往南行駛，直到張下高速公路匝道，便在苓雅區建國一路攔下張的車。
陳拿球棒涉嫌砸毀張的轎車前擋風玻璃，正巧小港警分局桂陽派出所警車載人犯路過。員警發現路旁有人砸車，立即停車阻止砸車，並壓制陳，通報轄區苓雅警分局福德二路派出所處理。
福德所員警隨即趕到事故現場，將陳、張2人帶回派出所，初步得悉疑因行車糾紛衍生砸車事故，確實事故原因正待警方調查。
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