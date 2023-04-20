她闖紅燈過馬路被撞死 北市警取締行人違規單月近400件

7旬陳姓婦人上月底走路行經台北市延平南路與愛國西路口，因闖紅燈過馬路，不慎遭一輛轎車迎面撞上，送醫宣告不治。有鑒於近年行人事故頻傳，且不時有行人違規過馬路，轄區中正警第二分局取締行人違規，上個月共取締377件，均製單開發。

中正警第二分局指出，近年行人事故頻傳，根據統計，近3年每年平均發生412件死亡事故、1萬6430件受傷事故。

為了改善此狀況，讓人、車能在路權使用上找到平衡點，中正警第二分局配合警察局規劃「行人路權大執法專案」，針對車輛轉彎未禮讓行行人及行人違規加強取締及宣導，維護行人交通安全。

另，統計台北市今年1月至3月，已發生11件行人死亡事故，分析事故主因，6成發生於路口處，以行人自身違規如「擅自穿越車道」、「未依號誌指揮穿越道路」為大宗違規態樣。

中正警第二分局表示，除針對車輛於轉彎時未禮讓行人之違規行為加強取締外，亦把執法重點放在行人自身違規行為，上個月（3月）共取締行人違規377件，均依道交條例第78條舉發，處以500元罰鍰。