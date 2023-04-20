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淡水大火釀4亡…相驗結果曝死因 次子背部燒燙傷生前奮力救火

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

淡水火災疑似因神龕電線老舊，釀陳氏一家8口4死悲劇。士林地檢署檢察官今下午赴板橋殯儀館相驗，認定陳姓阿嬤、阿嬤次子、小孫子，因火災窒息死亡，大女兒則是送醫急救，因呼吸衰竭死亡。其中次子陳男背部發現燒燙傷，可見身處火場還奮力救火，可惜仍受困火場，窒息死亡。

檢察官今下午至殯儀館相驗2個多小時，認定7旬陳姓阿嬤、5旬陳姓次子、4歲孫子等3人，因火災窒息死亡；送醫急救宣告，今下午死亡的5旬陳姓大女兒，則是呼吸衰竭死亡。

檢方指出，陳姓次子的背部發現燒燙傷，認定他生前在火場極力想打火，救出家人，但仍受困火場，因火災濃煙窒息喪命。稍早遺體均發還家屬，辦理後事。

新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓，4月19日深夜11時許發生火警，神龕竄出火煙，火舌一發不可收拾，新北市消防局獲報後，11點29分撲滅，初估燃燒面積約15平方公尺。同住的次子妻子（42歲）、阿嬤的另3名孫子（19歲、24歲、30歲）等4人保住性命。

昨深夜消防火調人員在場勘驗，因光線太暗，今早重回現場，初步發現神龕碳化嚴重，疑似因神龕的電線老舊釀火勢，詳細事故原因尚待鑑定報告出爐。

淡水火災疑似因神龕電線老舊，釀陳氏一家8口4死悲劇，檢察官相驗後認為窒息3人死亡，1人呼吸衰竭亡。圖／本報資料照片
淡水火災疑似因神龕電線老舊，釀陳氏一家8口4死悲劇，檢察官相驗後認為窒息3人死亡，1人呼吸衰竭亡。圖／本報資料照片

火災 淡水

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