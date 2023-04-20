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蒜頭盛產放曬門口被偷 雲林警方30分鐘抓到偷蒜賊
正值雲林蒜頭盛產期，許多人在住家門口曝曬蒜頭，昨天一名偷蒜賊大白天，將曝曬在門口的價值近兩千元的整袋蒜頭偷走，警方獲報展開調查，約只30分鐘就人贓俱獲，逮捕竊嫌，起出蒜頭，不僅蒜賊驚嚇警方破案急如風，蒜頭一顆不失物歸原主，蒜主人也感謝直呼太厲害了。
台西分局橋頭派出所昨天接獲報案，指他放在自家門口的一袋蒜頭不翼而飛，懷疑被偷，請警察幫忙，警員廖峻誠、許原彰前往調查。
失主說，親友送的蒜頭，白天曬在門口，晚上會收進屋內，昨天上午出門買菜，一回家就發現30台斤的蒜頭不見了，應是被順手牽羊偷走了。
警方查閱相關資料，鎖定64歲的許姓男子可能涉案，很快找到許男住家，警方發現許的住家旁空地有一塊大帆布，掀開一看正巧有一袋和失竊蒜頭的重量相當，即上前敲門，男子看到警察相當驚慌。
他才坦承因無業缺錢花用才會順手牽羊偷蒜，沒想到才回到家不久被警察抓到，警方今天訊後將他依法送辦，失主被通知到警所取回失蒜，稱讚警方辦案效率「30分鐘內就把被偷的蒜頭找回來，真是厲害了」。
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