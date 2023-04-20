淡水8口遭惡火襲擊釀4死 傳為陳氏古厝7兄弟合資原址重蓋

昨天晚上11時許，新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓竄出大火，造成屋內8人3死1重傷4輕傷悲劇。今天上午火調人員到場勘驗，初步起火原因疑似為神龕電線老舊釀禍，起火原因仍待火場鑑識報告出爐才能釐清。下午檢警於新北市立殯儀館相驗，4人遺體初步為吸入過量濃煙窒息而死。

據悉，昨晚於新北市淡水區淡海路256巷舊公寓三樓起火，該棟左右兩側共7層樓的舊公寓，原本是陳氏家族古厝所在地。陳家有9名子女（7男2女），死者74歲阿嬤的亡夫再家族排行老六，多年前他們7兄弟協議，為了彼此互有照應合資原址拆屋重蓋，才有現在舊公寓樣貌。

阿嬤與亡夫育有兩子三女，其中一女很小就已過繼給他人領養，公寓竣工後，阿嬤與亡夫分得左側三樓，帶著4名子女同住在內。幾年過後兒女長大成人，自組家庭紛紛搬出，留下50歲次子與其李姓妻子、3名孫子陪側扶養，直到大女兒離婚帶著30歲兒子返回居住，至此9口居住在此。

知情人士說，阿嬤的50歲次子，婚後與李姓妻子生下3子，次子24歲大兒子與4歲兒子皆為重度身心障礙人士，生活起居得需夫妻倆照料。次子曾在附近海水養殖場工作、也四處從事過拆房子、務農等工作，因接觸到資源回收，遂在淡水區沙崙街開了一處資源回收場，連其大哥也協助撿拾資源回收到場變賣。兩年前阿嬤亡夫因病去世，至此9口之家變為8口之家，彼此相處十分融洽。

昨天晚上11時13分左右，3樓客廳神龕竄出火煙，旋即火舌竄燒一發不可收拾，新北市消防局獲報，出動大批人車趕抵搶救，火勢於11時29分撲滅，初估燃燒面積約15平方公尺左右，卻造成屋內74歲陳姓阿嬤、陳嬤大女兒58歲陳女、陳嬤50歲次子陳男以及陳男幼子4歲陳姓孩童，救出時已無生命徵象，緊急送醫急救，4人皆宣告不治。

今天上午火調人員重回現場，初步勘驗客廳神龕碳化嚴重，疑似是神龕電線老舊引發火勢釀禍。下午檢警於新北市立殯儀館相驗4人遺體，初步為呼吸道吸入過量濃煙嗆暈窒息而死，家人沒有疑義，遺體發還給家屬處理。至於確切起火原因，仍待火災調查報告出爐釐清。