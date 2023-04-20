提升防災意識 南消七大隊與台糖長榮酒店舉辦消防演練

疫情逐漸趨緩加上暑假旅遊旺季即將到來，為確保房客住宿安全，台南市消防局第七大隊今天下午與台糖長榮酒店人員，辦理企業自主防災應變演練，提升防災意識，強化飯店員工初期應變作為。

演練時間從今天下午2點到4點，40名消防人員及20名台糖長榮酒店人員參與，這次演練除針對飯店員工面對災害時第一時間啟動自衛消防編組外，也針對房客如何疏散做指導。

演練假定飯店地下層起火，地下層因建築結構問題容易造成無線電訊號不佳，為避免救災無線電通訊異常，消防人員使用「無線電移動式轉播機」，解決訊號不良的問題。

台糖長榮酒店鄭東波總經理表示，救災時間往往很長，為避免消防人員疲於奔命，飯店準備桂冠烘培坊明星商品「火山岩蘋果麵包」作為後援補給，為長時間待命值勤的消防人員補充能量，為這群為人民默默奉獻救災救援的火神們，致上最深切的敬意和感激。

第七大隊大隊長石家源表示，演練出動轄內各分隊人車並結合場所的自衛消防編組，並以兵棋推演及實際演練等指導方式提升企業應變能力，有效提高飯店員工初期救災能力及旅客的消防及逃生意識，加強飯店災害應變能力及消防安全管理。