影／鎖匠也無解！2歲童誤觸暗鎖受困 警消破窗救人

南投埔里一名2歲女童見母親外出取餐，疑想跟著出門，卻誤觸大門暗鎖，因此將自己反鎖在房內，媽媽無法進入，女童嚇得大哭，鎖匠也打不開，媽媽焦急報案。警消獲報後，動用破壞工具破窗而入，順利協助女童脫困，也結束一場虛驚。

經了解，該名女童與父母同住埔里某大樓的1樓套房，今上午父親外出工作，進僅剩母女在家，而因外送餐點抵達，母親便將女童抱進嬰兒床，接著離開房間，到屋外出取餐，女童疑想跟著媽媽出門，撥弄誤觸大門暗鎖，而反鎖在屋內受困。

女童母親取餐後返回房間，到了房門前才發現門被鎖起來，母親一開始要女童嘗試解除暗鎖開門，但女童力氣小或聽不懂未能開鎖，她在屋內聽到媽媽聲音卻無法相見，嚇得大哭，且因是屋內裝的暗鎖，鎖匠也無法開啟，女童母親焦急報案。

警消獲報到場後發現，鎖匠無法從門外開啟暗鎖，而要女童開鎖也有難度，評估後與女童母親討論決定破窗，因此動用破壞工具，切除戶外鐵窗、敲碎玻璃，這才順利進入屋內開鎖，協助反鎖屋內的女童脫困，也結束一場虛驚。