桃園工地兩勞工墜31米樓身亡 市府勞檢處：安全措施不足

桃園市觀音區昨天上午一處新建中鋼構廠房，發生兩名勞工安裝屋頂浪板時墜樓送醫不治，市政府勞動檢查處今下午表示，昨天據報到現場職災調查，發現工地意外位置安全防護措施不足，造成工人自高度約31公尺屋頂邊緣處墜落至地面，經緊急送醫後不治身亡。

勞檢處說明，初步調查結果發現該新建鋼構廠房的營造廠為施作屋頂浪板工程，將屋頂浪板工程交給浪板材料供應商，材料供應商再將安裝工程交付給工程行施作，罹災勞工是工程行僱用，事發時有4名工人從事浪板鎖固作業，因風勢過強，吹開堆置於屋頂上的浪板並撞擊到兩名工人，兩人雖有配戴背負式安全帶，但未勾掛於安全母索上，現場安全母索也不足，導致兩名勞工被浪板撞擊後從屋頂邊緣上墜落至地面，墜落高度約31公尺，經送醫後不治，勞動檢查處當場勒令全區屋頂作業立即停工，後續將相關過失行為人移送地檢署偵辦。

勞檢處指出，雇主使勞工從事屋頂作業必須依下列說明辦理：一、從事屋頂作業時應指派專人督導，屬易踏穿材料構築的屋頂作業時，應設置屋頂作業主管，辦理相關安全衛生事項。二、於易踏穿屋頂作業時，應先規畫安全通道，於屋架上設置適當強度，且寬度在30公分以上的踏板，並於下方適當範圍裝設堅固格柵或安全網等防墜設施。三、應確實佩戴背負式安全帶及其他必要的防護具使勞工佩掛，並掛置於堅固錨錠、可供鉤掛的堅固物件或安全母索等裝置。四、於高度在2公尺以上作業場所，有遇強風、大雨等惡劣氣候致有墜落危險時，應停止作業。

勞動檢查處王振鴻處長呼籲，事業單位不可輕忽任何不安全的作業，務必遵守職安法令，並落實安全作業程序，一旦查有重大缺失或發生職災事故，勞動檢查機構除依法查處嚴罰，也要追究負責人及相關人員責任。