快訊

前AV導演在家門口遭球棒痛毆 桃園男被逮曝犯案動機：想教訓他

台積電第2季季減中個位數百分比 魏哲家揭高雄廠「重大轉變」

葉門85死踩踏意外：9美元慈善布施卻釀成人命慘案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又一人「被騙出國」…苗栗女子遭拐騙至緬北 所幸獲救將返台

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

上月底台中靜宜大學靜宜大學林姓女大生失聯案引發關注，民間救援團隊最後在緬北尋獲，但她仍堅持為愛不願回國；苗栗縣一名20歲年輕女子，幾乎與林女同時間也被男網友誘騙出國，近日也在緬北被尋獲，立委陳超明周日接獲家屬陳情協助營救，過程順利，該女預計今天晚上搭機返台。

陳超明指出，周日接獲後龍鄉親陳情，稱說有親人遭拐騙至緬北地區，並被不停轉賣，請協助營救。透過家屬提供的相關資訊，他特別拜託立法委員吳斯懷幫忙聯繫，隨即順利與當地營救人員通上電話，周二即救出，今天可搭機返台。

後龍鎮民代表趙羽茜表示，該女是家中獨女，因父母離異，祖父母相當疼愛，但比較貪玩，高中畢業後即進入社會工作，平日熱衷網路交友。據了解，她疑被男網友以高薪誘騙赴國外打工，未料出境後卻遭人蛇詐騙集團控制，淪為豬仔被不停轉賣。

趙羽茜說，該女身形微胖，身體不佳，每天要打胰島素，因為藥品快沒了，對方似乎也擔心她身體出狀況，最後家屬透過中間人交付近百萬元贖金及「運費」，今天上午該女已平安抵達泰國機場，預計搭機於今晚7點左右返台。

趙羽茜也在臉書發文，網路詐騙交友事件真真實實的發生在週邊，近年來詐騙猖獗，尤其網路交友更要小心，先取得信任讓你陷入愛河後，輕則再甜言蜜語騙財，重則把人騙到泰國、緬甸，從事詐騙工作若不聽話就遭到囚禁再來向家人勒索錢財才能放人回台⋯⋯提醒民眾：臉書不明好友邀請不要輕易回覆以免掉入陷阱；若有家人不幸遇到親人被帶到緬甸詐騙事件，請記得「冷靜處理」，請勿輕易相信交付贖金，並請尋求「正常管道陳情」才可縮短救人時間，勿輕易相信土匪造成二次傷害。

陳超明也再次提醒鄉親，天下沒有白吃的午餐，面對任何訊息千萬要停、看、聽以及求證，慎防詐騙陷阱。

立委陳超明周日接獲家屬陳情協助營救被騙女子，過程順利，該女預計今天晚上搭機返台。圖／翻攝陳超明臉書
立委陳超明周日接獲家屬陳情協助營救被騙女子，過程順利，該女預計今天晚上搭機返台。圖／翻攝陳超明臉書

詐騙集團 陳超明 緬甸

延伸閱讀

縣長選舉延長賽？ 國民黨苗縣立委第二選區恐上演

竹南假日之森沙岸嚴重淘空 陳吉仲：研擬妥善解決方案

水利署缺經費 通霄火力發電廠電纜地下化工程恐卡關

苗栗龍鳳漁港改建計畫 新建魚貨直銷中心等共5.4億元

相關新聞

台灣遊客峇里島浮潛意外 死者為調查局資深調查官

印尼當地媒體報導指出，有名台灣遊客蕭姓男子19日在峇島浮潛時，被同行遊客發現沒有意識，緊急送醫急救不治，家屬要求驗屍查明...

影／侯友宜新加坡致電警察局長 今晚全面掃蕩新北治安

新北市土城區四川路某當舖今上午8時許遭人持槍掃射42槍，犯嫌17歲劉姓少年事後投案。新北市長侯友宜人在新加坡，立刻致電新...

又一人「被騙出國」…苗栗女子遭拐騙至緬北 所幸獲救將返台

上月底台中靜宜大學靜宜大學林姓女大生失聯案引發關注，民間救援團隊最後在緬北尋獲，但她仍堅持為愛不願回國；苗栗縣一名20歲...

大女兒搶救無效中午不治 淡水1家8口大火遇劫再添一命釀4死

昨天晚上11時許，新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓竄出大火，造成8口之家3死1命危4輕傷悲劇。今天中午12時許，5...

疑風大站不穩 桃園2工人自20米高屋頂墜地身亡

桃園市觀音區快速路9段一處工地傳工安意外，48歲江姓男子與27歲陳姓男子昨天上午在施作新建廠房屋頂時，疑風大吹起未固定的屋頂鐵皮，2人被鐵皮...

父騎卡丁車載兒逛街吹風掀熱議 南警將開罰

臉書社團昨流傳南市佳里有父親用卡丁車載兒子出門逛大街影音引起熱議，佳里警分局今表示，卡丁車非屬汽車等動力載具，上路違反道...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦