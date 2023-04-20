又一人「被騙出國」…苗栗女子遭拐騙至緬北 所幸獲救將返台

上月底台中靜宜大學靜宜大學林姓女大生失聯案引發關注，民間救援團隊最後在緬北尋獲，但她仍堅持為愛不願回國；苗栗縣一名20歲年輕女子，幾乎與林女同時間也被男網友誘騙出國，近日也在緬北被尋獲，立委陳超明周日接獲家屬陳情協助營救，過程順利，該女預計今天晚上搭機返台。

陳超明指出，周日接獲後龍鄉親陳情，稱說有親人遭拐騙至緬北地區，並被不停轉賣，請協助營救。透過家屬提供的相關資訊，他特別拜託立法委員吳斯懷幫忙聯繫，隨即順利與當地營救人員通上電話，周二即救出，今天可搭機返台。

後龍鎮民代表趙羽茜表示，該女是家中獨女，因父母離異，祖父母相當疼愛，但比較貪玩，高中畢業後即進入社會工作，平日熱衷網路交友。據了解，她疑被男網友以高薪誘騙赴國外打工，未料出境後卻遭人蛇詐騙集團控制，淪為豬仔被不停轉賣。

趙羽茜說，該女身形微胖，身體不佳，每天要打胰島素，因為藥品快沒了，對方似乎也擔心她身體出狀況，最後家屬透過中間人交付近百萬元贖金及「運費」，今天上午該女已平安抵達泰國機場，預計搭機於今晚7點左右返台。

趙羽茜也在臉書發文，網路詐騙交友事件真真實實的發生在週邊，近年來詐騙猖獗，尤其網路交友更要小心，先取得信任讓你陷入愛河後，輕則再甜言蜜語騙財，重則把人騙到泰國、緬甸，從事詐騙工作若不聽話就遭到囚禁再來向家人勒索錢財才能放人回台⋯⋯提醒民眾：臉書不明好友邀請不要輕易回覆以免掉入陷阱；若有家人不幸遇到親人被帶到緬甸詐騙事件，請記得「冷靜處理」，請勿輕易相信交付贖金，並請尋求「正常管道陳情」才可縮短救人時間，勿輕易相信土匪造成二次傷害。

陳超明也再次提醒鄉親，天下沒有白吃的午餐，面對任何訊息千萬要停、看、聽以及求證，慎防詐騙陷阱。