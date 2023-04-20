防詐總動員 苗縣「打詐苗栗隊」會議邀18鄉鎮市長參加

近年來詐騙案件層出不窮、手法與時俱進，依據苗栗縣警察局統計，去年縣內詐欺犯罪案件損失金額13億元3554萬餘元，今年至今發生數呈現上升趨勢，為使全民「識詐」，苗栗縣政府今天舉辦「打詐苗栗隊」會議，並邀請全縣18鄉鎮市長與會，群策群力，提升民眾防詐免疫力。

苗栗縣警察局指出，經統計前五大詐欺案件依序為假投資、解除分期付款、假網拍、假交友（投資詐財）與虛擬遊戲詐騙，詐欺犯罪受害人數及財產損失金額居高不下，甚至呈現逐年上升趨勢。

為有效打擊詐騙犯罪，保障縣民權益，苗栗縣政府依「新世代打擊詐欺策略行動綱領」成立「打詐苗栗隊」加強「識詐」宣導教育，結合多元管道投注宣導能量，並運用在地化資源如電視牆、垃圾車，推播縣長反詐宣導語音與百工百業代言的防詐影片等，使防詐訊息觸及每個角落。

由於鄉鎮市長與民眾互動熱絡，藉此「打詐苗栗隊」再邀請鄉鎮市長及村里長加入，培訓村里長成為「識詐」種子教官，並建立友善通報網，發揮一傳十，十傳百的功效，提高村里民「識詐」能力，讓防詐工作更緊密。

縣長鍾東錦表示，隨著詐欺集團不斷衍生新型態的詐欺手法，詐欺民眾財產，如投資詐騙動輒被害金額高達千萬元以上，警察局應持續全力打擊詐欺犯罪，依法嚴辦，守護民眾財產安全，更期盼「打詐苗栗隊」，群策群力，結合在地化資源，廣泛運用現有管道投注反詐宣導，針對特定族群規劃客製化宣導作為，使防詐訊息全面普及，提升縣民「識詐」能力。