大車超載危及行車安全 台南設置活動地磅站加強取締

鑒於上月底台南市一輛大貨車疑因超載，壓破南區灣裡路211巷路段箱涵，陷入路面坑洞，雖無人受傷，為加強維護用路人交通安全，警方今天上午在台17線濱南路段設置活動地磅站，全面稽查大型車輛，取締1輛大貨車違規超載飼料開罰。

台南市警六分局員警，今天上午10點至12點，結合交通警察大隊，於重要聯外道路台17線濱南路段設置活動地磅站，全面稽查、攔檢取締大貨車、砂石車、聯結車及曳引車等車輛重點違規，總計攔檢9輛，其中取締大貨車超載飼料1件，依據道路交通管理處罰條例第29-2條開罰。

針對大型車輛交通違規部分，市警六分局統計，自今年1月1日起至4月15日，總計取締160件，其中取締超重42件、未依規定申請路權40件、行車紀錄器安裝不確實5件、轉彎未依規定10件、闖紅燈13件及違規停車50件。

交通組說，南區大型車交通事故件數今年8件，與去年同期16件比較減少8件，降幅達50%，未來將持續不定點、不定時加強執法強度，落實大型車違規管理，以維護用路人行車安全。

分局長許敏能表示，汽機車如遇大型車輛轉彎時，建議將車輛先暫停於大型車輛後方，等大型車完全轉彎完畢，確認安全後，再繼續行駛，他同時呼籲大型車業者及司機應自律守法，切勿心存僥倖或交通違規，並應依照核准時段、路段通行，遵守交通號誌行駛，注意內輪差及視野死角，防止發生憾事。