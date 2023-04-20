基隆婦中假警察計要匯款 警員苦口勸說「聽眼前真警察」

基隆市林姓婦人接到假警察打來的電話，指有人假冒她的名義開戶，貸款20萬元，要求她配合調查，並匯20萬元進戶頭，證明沒有「洗錢」。銀行行員發現婦人舉止有異報案，真警察到場勸阻好一陣子，婦人才擺脫假警察施加在她身上的壓力。

基隆市警一分局今天表示，忠二路派出所警員石達玄、李育誠昨天近午時，接獲轄區一家銀行基隆分行人員來電，表示櫃台前有人疑似接到詐騙電話，要匯前進入可疑帳戶，請警方派員到場協助處理。

石達玄、李育誠抵達銀行後，行員告知這名婦人自稱遭他人冒用名義申辦帳戶，貸款20萬元。自稱警察的男子在電話中告訴她，可以在線上製作筆錄，讓她說明案情，但婦人要先匯款20萬元進入被冒名申辦的帳戶，因為錢還在戶頭裡，就可以證明她並沒有用這個帳戶涉案。

警員向林姓婦人表示，她遇上假檢警辦案的詐騙套路，請她相信眼前的真警察，不要任電話中的假警察擺布。警員還告訴她，要向銀行成功貸款，要經過審查，還要填寫很多資料，她如果都沒有申辦，就不要緊張。婦人冷靜一點之後，才發現差點上當，損失20萬元。

警方提醒民眾，詐騙集團行徑囂張，假冒公務機關人員，以遭冒用身分或需要財產證明等手法行騙，民眾務必提高警覺，如有疑問可撥打110報案電話或165反詐騙專線求證，以免積蓄遭不肖人士騙走。