影／豪雨致「落石阻路」 大雪山遊樂區10多位遊客急下山

豪雨炸台中，台中市和平區降雨不斷，今天中午，和平區通往大雪山森林遊樂區的雪山路29公里處發生落石，造成道路雙向受阻；下午2點，警方緊急撥移落石，單線雙向通行，在大雪山遊樂區10多位遊客陸續下山，另有1名續住女性遊客仍在山區，要等明天雨勢較小，自行下山。

和平警分局大棟所所長謝濬紘與雪山所副所長陳漢逢趕赴現場，道路上邊坡大片石塊滑落路面，造成道路中斷，警方立即擺放交通錐實施交管，並在雪山路15K大棟派出所前張貼告示，請遊客勿上山，通知東勢林區管理處調派機具搶修中。

和平分局表示，下午2點，緊急先將石塊移置路旁，可單線雙向通行，滯留大雪山遊樂區內約10多位遊客陸續下山，另1名續住遊客仍在山區。

東勢林區管理處表示，經與該名續住女遊客聯繫，她想等明天雨勢較小，自行下山；因雨量尚未達到警戒範圍，大雪山園區屬正常開放，呼籲遊客下雨山區易有落石及枯枝掉落，請遊客天氣佳再上山遊玩並注意自身安全。另本日欲前往住宿遊客，經遊樂區通知均取消住宿。

和平警分局提醒，山區持續下雨，可能造成土石鬆動，易發生坍方、落石，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意車前及路面狀況，確保行車安全。