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台灣遊客峇里島浮潛意外 死者為調查局資深調查官

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

印尼當地媒體報導指出，有名台灣遊客蕭姓男子19日在峇島浮潛時，被同行遊客發現沒有意識，緊急送醫急救不治，家屬要求驗屍查明死因；據了解，死者確定調查局資深調查官蕭吏欽（62歲），曾任嘉義市調查站組長，調查局同仁聽聞噩耗相當震驚，紛紛表示感到不捨。

調查局證實，蕭吏欽是與親友出國旅遊發生不幸，該局第一時間已掌握此消息，將協助家屬全力處理後事。據了解，蕭吏欽是調查班28期，曾任嘉義市站組長6年，後來轉往屏東縣站，目前借調台南稅務監察。調查局昨天才舉行59期結業典禮，沒想到當天就有調查官在海外旅遊發生意外的噩耗。

峇里島台商會副理事長黃碧松向媒體表示，蕭男因參加觀光行程，抵達珀尼達島進行浮潛，但下船後，因風浪太大而決定取消。有遊客上船後，發現蕭男仍飄在水面上，且沒有意識，趕緊搶救並施以CPR（心肺復甦術）。

黃碧松說，事發後船隻航行約20分鐘才到岸邊，並將蕭男送醫，醫院的死亡證明上顯示「到院前死亡」，因此無法判斷死因。他表示，蕭男的妻子今天將從台北飛抵峇里島處理後續事宜。

印尼「論壇新聞」等媒體報導，昨天有名台灣遊客在珀尼達島參加浮潛活動時死亡。當地警察局長伊達指出，當時船上共有11人，其中包括這名台灣遊客與他的2名兒子，目前未查明男子死因，但家屬表示蕭男有高血壓病史，並要求驗屍。

調查局昨天舉行第59期結業典禮，沒想到當天有調查官在海外旅遊溺斃。圖／報系資料照片
調查局昨天舉行第59期結業典禮，沒想到當天有調查官在海外旅遊溺斃。圖／報系資料照片

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