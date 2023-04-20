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影／金門女機車騎士闖紅燈遭撞 驚險瞬間嚇壞路過學生
一名吳姓女子昨天下午騎機車行經金門太湖路3段，至士校路口時因闖紅燈被汽車當場撞飛，好在送醫後，人並無大礙，但卻嚇壞當時等候紅綠燈的金湖國中學生，不少人都說，太可怕，好在人沒死，不然可能會做惡夢。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。
金門縣警局金湖分局表示，昨日下午4時50分左右，一名年約50歲的吳姓女子騎機車，沿金湖鎮太湖路3段往2段方向行駛，至士校路口時，因違規路口闖紅燈，遭士校路往新頭方向，被30多歲陳姓駕駛的銀色小客車碰撞，造成吳女手腳擦挫傷。經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，肇事責任警方目前正在查證中。
據了解，因為事故發生的時間正值學生放學時刻，有不少學生正在等紅綠燈過馬路，都目睹了車禍發生，直說嚇死人了。
而這名吳姓女子，由於明顯闖紅燈，可能會被警方依道路交通管理處罰條例第53條第1項，處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰，記駕駛人違規點數3點。
金湖分局提醒民眾，梅雨季節路面溼滑，行車要特別小心，尤其近日春雨綿綿，因天雨導致路面溼滑及影響視線，所以建議用路人視雨勢情況放慢車速，並且拉大與前方的安全車距，避免因為前方臨時狀況而產生事故。在雨天行駛最好減慢速度，多加注意車前狀況，以確保行車安全。
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