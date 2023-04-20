快訊

八旗文化總編輯富察上海失聯 傳遭陸安全人員秘密拘捕

揭曉！台積電首季獲利突破2000億 每股盈餘為7.98元優於預期

iPhone手機變刷卡機！蘋果「iPhone卡緊收」Tap to Pay登台 路邊攤10秒完成付款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／金門女機車騎士闖紅燈遭撞 驚險瞬間嚇壞路過學生

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

一名吳姓女子昨天下午騎機車行經金門太湖路3段，至士校路口時因闖紅燈被汽車當場撞飛，好在送醫後，人並無大礙，但卻嚇壞當時等候紅綠燈的金湖國中學生，不少人都說，太可怕，好在人沒死，不然可能會做惡夢。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。

金門縣警局金湖分局表示，昨日下午4時50分左右，一名年約50歲的吳姓女子騎機車，沿金湖鎮太湖路3段往2段方向行駛，至士校路口時，因違規路口闖紅燈，遭士校路往新頭方向，被30多歲陳姓駕駛的銀色小客車碰撞，造成吳女手腳擦挫傷。經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，肇事責任警方目前正在查證中。

據了解，因為事故發生的時間正值學生放學時刻，有不少學生正在等紅綠燈過馬路，都目睹了車禍發生，直說嚇死人了。

而這名吳姓女子，由於明顯闖紅燈，可能會被警方依道路交通管理處罰條例第53條第1項，處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰，記駕駛人違規點數3點。

金湖分局提醒民眾，梅雨季節路面溼滑，行車要特別小心，尤其近日春雨綿綿，因天雨導致路面溼滑及影響視線，所以建議用路人視雨勢情況放慢車速，並且拉大與前方的安全車距，避免因為前方臨時狀況而產生事故。在雨天行駛最好減慢速度，多加注意車前狀況，以確保行車安全。

金門昨天下午發生一起女騎士闖紅燈遭撞飛的車禍，好在人送醫後，並無大礙。圖／警方提供
金門昨天下午發生一起女騎士闖紅燈遭撞飛的車禍，好在人送醫後，並無大礙。圖／警方提供
金門縣金湖國中前路口，昨天下午發生一起女騎士闖紅燈遭撞飛的車禍，由於正值學生放學時間，交通一度大打結，好在警方到場疏導。圖／警方提供
金門縣金湖國中前路口，昨天下午發生一起女騎士闖紅燈遭撞飛的車禍，由於正值學生放學時間，交通一度大打結，好在警方到場疏導。圖／警方提供

延伸閱讀

陳福海早加入民眾黨 金門主委妙喻「結婚了還沒宴客」

民眾黨籍縣市首長再+1 金門縣長陳福海已入黨

影／濃霧打亂行程 近40名旅客搭機至少4小時無法落地金門

毫髮無傷？騎士闖紅燈遭公車撞飛 若無其事爬起走人

相關新聞

大女兒搶救無效中午不治 淡水1家8口大火遇劫再添一命釀4死

昨天晚上11時許，新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓竄出大火，造成8口之家3死1命危4輕傷悲劇。今天中午12時許，5...

父騎卡丁車載兒逛街吹風掀熱議 南警將開罰

臉書社團昨流傳南市佳里有父親用卡丁車載兒子出門逛大街影音引起熱議，佳里警分局今表示，卡丁車非屬汽車等動力載具，上路違反道...

要命！淡水大火1家8口3死1命危 神龕起火阻礙唯一逃生口

新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓，昨天晚上11時許竄出大火，造成屋內8口3死1命危4輕傷悲劇。稍早，火場平面圖曝光...

台灣遊客峇里島浮潛意外 死者為調查局資深調查官

印尼當地媒體報導指出，有名台灣遊客蕭姓男子19日在峇島浮潛時，被同行遊客發現沒有意識，緊急送醫急救不治，家屬要求驗屍查明...

影／侯友宜新加坡致電警察局長 今晚全面掃蕩新北治安

新北市土城區四川路某當舖今上午8時許遭人持槍掃射42槍，犯嫌17歲劉姓少年事後投案。新北市長侯友宜人在新加坡，立刻致電新...

影／金門女機車騎士闖紅燈遭撞 驚險瞬間嚇壞路過學生

一名吳姓女子昨天下午騎機車行經金門太湖路3段，至士校路口時因闖紅燈被汽車當場撞飛，好在送醫後，人並無大礙，但卻嚇壞當時等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦