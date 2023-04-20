快訊

八旗文化總編輯富察上海失聯 傳遭陸安全人員秘密拘捕

揭曉！台積電首季獲利突破2000億 每股盈餘為7.98元優於預期

iPhone手機變刷卡機！蘋果「iPhone卡緊收」Tap to Pay登台 路邊攤10秒完成付款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑風大站不穩 桃園2工人自20米高屋頂墜地身亡

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市觀音區快速路9段一處工地傳工安意外，48歲江姓男子與27歲陳姓男子昨天上午在施作新建廠房屋頂時，疑風大吹起未固定的屋頂鐵皮，2人被鐵皮打到，從31公尺高的位置跌落地面，當場失去生命跡象，送醫搶救仍回天乏術；桃園市勞檢處到場調查，發現屋頂施工未架設護欄，工人也沒綁安全繩，已勒令屋頂部分工程停工，而工地負責人及廠商也有違反職安法與過失致死刑責疑慮，將待案件釐清後移送法辦。

意外發生在昨天上午9時許，警方及消防獲報趕往現場，2人以倒臥一樓地面，無生命跡象，後來分別送往衛福部桃園醫院新屋分院和聯新醫院搶救，最後仍傷重不治。

據悉，江、陳2人當時是在31公尺高的屋頂進行安裝左右，過程疑似刮起強勁陣風，吹起已放在屋頂但尚未固定的鐵皮料件，料件撞到站在屋頂邊緣的2人，才導致2人墜地身亡。

勞檢處表示，關於鐵皮撞到2人釀憾事，當時風勢是否已達強陣風等級，有待調閱相關資料釐清。不過，按職安法規定，2公尺以上高度就有墜落之虞，依規定都要配掛安全繩及安全鎖，而高處作業也必須要有護欄，但意外現場工地均沒有，因此勒令屋頂部分停工改善，後續會再追究相關人員過失刑責。

江姓與陳姓2名工人昨天從20米高的施工處跌落地面身亡，桃園勞檢處正調查原因。記者陳俊智/翻攝
江姓與陳姓2名工人昨天從20米高的施工處跌落地面身亡，桃園勞檢處正調查原因。記者陳俊智/翻攝

延伸閱讀

桃園雲梯車數量六都墊底 議員批「僧多粥少」

綠營立委桃園第4選區民調公布 前議員范綱祥拔得頭籌

民進黨桃園第4選區立委初選勝出 范綱祥喊話：贏回桃園

民進黨桃園第4選區立委初選 前市議員范綱祥勝出

相關新聞

影／侯友宜新加坡致電警察局長 今晚全面掃蕩新北治安

新北市土城區四川路某當舖今上午8時許遭人持槍掃射42槍，犯嫌17歲劉姓少年事後投案。新北市長侯友宜人在新加坡，立刻致電新...

台灣遊客峇里島浮潛意外 死者為調查局資深調查官

印尼當地媒體報導指出，有名台灣遊客蕭姓男子19日在峇島浮潛時，被同行遊客發現沒有意識，緊急送醫急救不治，家屬要求驗屍查明...

大女兒搶救無效中午不治 淡水1家8口大火遇劫再添一命釀4死

昨天晚上11時許，新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓竄出大火，造成8口之家3死1命危4輕傷悲劇。今天中午12時許，5...

父騎卡丁車載兒逛街吹風掀熱議 南警將開罰

臉書社團昨流傳南市佳里有父親用卡丁車載兒子出門逛大街影音引起熱議，佳里警分局今表示，卡丁車非屬汽車等動力載具，上路違反道...

要命！淡水大火1家8口3死1命危 神龕起火阻礙唯一逃生口

新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓，昨天晚上11時許竄出大火，造成屋內8口3死1命危4輕傷悲劇。稍早，火場平面圖曝光...

影／金門女機車騎士闖紅燈遭撞 驚險瞬間嚇壞路過學生

一名吳姓女子昨天下午騎機車行經金門太湖路3段，至士校路口時因闖紅燈被汽車當場撞飛，好在送醫後，人並無大礙，但卻嚇壞當時等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦