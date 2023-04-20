疑風大站不穩 桃園2工人自20米高屋頂墜地身亡

桃園市觀音區快速路9段一處工地傳工安意外，48歲江姓男子與27歲陳姓男子昨天上午在施作新建廠房屋頂時，疑風大吹起未固定的屋頂鐵皮，2人被鐵皮打到，從31公尺高的位置跌落地面，當場失去生命跡象，送醫搶救仍回天乏術；桃園市勞檢處到場調查，發現屋頂施工未架設護欄，工人也沒綁安全繩，已勒令屋頂部分工程停工，而工地負責人及廠商也有違反職安法與過失致死刑責疑慮，將待案件釐清後移送法辦。

意外發生在昨天上午9時許，警方及消防獲報趕往現場，2人以倒臥一樓地面，無生命跡象，後來分別送往衛福部桃園醫院新屋分院和聯新醫院搶救，最後仍傷重不治。

據悉，江、陳2人當時是在31公尺高的屋頂進行安裝左右，過程疑似刮起強勁陣風，吹起已放在屋頂但尚未固定的鐵皮料件，料件撞到站在屋頂邊緣的2人，才導致2人墜地身亡。