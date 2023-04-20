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疑風大站不穩 桃園2工人自20米高屋頂墜地身亡
桃園市觀音區快速路9段一處工地傳工安意外，48歲江姓男子與27歲陳姓男子昨天上午在施作新建廠房屋頂時，疑風大吹起未固定的屋頂鐵皮，2人被鐵皮打到，從31公尺高的位置跌落地面，當場失去生命跡象，送醫搶救仍回天乏術；桃園市勞檢處到場調查，發現屋頂施工未架設護欄，工人也沒綁安全繩，已勒令屋頂部分工程停工，而工地負責人及廠商也有違反職安法與過失致死刑責疑慮，將待案件釐清後移送法辦。
意外發生在昨天上午9時許，警方及消防獲報趕往現場，2人以倒臥一樓地面，無生命跡象，後來分別送往衛福部桃園醫院新屋分院和聯新醫院搶救，最後仍傷重不治。
據悉，江、陳2人當時是在31公尺高的屋頂進行安裝左右，過程疑似刮起強勁陣風，吹起已放在屋頂但尚未固定的鐵皮料件，料件撞到站在屋頂邊緣的2人，才導致2人墜地身亡。
勞檢處表示，關於鐵皮撞到2人釀憾事，當時風勢是否已達強陣風等級，有待調閱相關資料釐清。不過，按職安法規定，2公尺以上高度就有墜落之虞，依規定都要配掛安全繩及安全鎖，而高處作業也必須要有護欄，但意外現場工地均沒有，因此勒令屋頂部分停工改善，後續會再追究相關人員過失刑責。
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