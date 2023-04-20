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影／金害！阿伯「惡魔跑法」遭機車撞飛 騎士連人帶車滾一圈

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢環中東路307號附近路段，1名72歲的林姓老翁於車流當中闖紅燈橫衝欲過馬路，怎料遭直行的33歲張姓機車騎士直接撞上，造成林翁頸部及四肢挫傷、擦傷，張男身體多處擦傷、骨折，所幸送醫之後無礙。張男酒測值為0，警詢後依道路交通管理處罰條例開罰300元以上1200元以下罰鍰。

本月17日5時許，林翁於斑馬線上欲穿越馬路，待一輛娃娃車經過後，突然一股腦地快速跑過穿越，怎料於內車道接近分隔島位置，遭直行的張男撞上。張男連人帶車滾了一圈，機車車殼嚴重毀損，林翁也被撞飛，造成張男頸部及四肢挫傷、擦傷，林翁多處擦傷、骨折等傷勢，警方到場立即協助送醫，張男酒測值為0，詳細肇事原因尚在釐清中。

警方表示，所幸2人送醫皆無大礙，警詢後張男依道路交通管理處罰條例第74 條第1項第7款，慢車駕駛人行經行人穿越道有行人穿越或行駛至交岔路口轉彎時，未讓行人優先通行，處300元以上1200元以下罰鍰。警方呼籲，汽機車行經路口應減速慢行，行人穿越路口應注意各方來車，以策安全。

桃園中壢環中東路307號附近路段，1名72歲的林姓老翁於車流當中橫衝欲過馬路，怎料遭直行的33歲張姓機車騎士直接撞上。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢環中東路307號附近路段，1名72歲的林姓老翁於車流當中橫衝欲過馬路，怎料遭直行的33歲張姓機車騎士直接撞上。記者翁唯真／翻攝

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