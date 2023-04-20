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風雨無阻！大甲媽明起駕遶境 烏日警防暴實境演練護轎

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

「最強春雨」今天雷雨一波波轟炸台中，台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動風雨無阻，明天深夜起駕，展開9天8夜遶境活動。烏日警分局有鑑於往年大甲媽遶境他縣市曾爆發暴力衝突，將部署300名優勢警力維安，今協迎來神轎1頂，實境演練模擬搶轎、搶娘傘等暴力衝突，透過優勢警力排除，全力護轎。

烏日警分局長尤啓南說明，為因應媽祖遶境預計22日凌晨7時許進入烏日分局轄區，將湧入大批香客，以及維護媽祖鑾轎安全，警方嚴密規劃交通疏導及防竊(盜)等維安措施護轎，先邀集轄內29組宮廟、陣頭等接駕團體開會，告知刑法第150條，約制勿聚眾滋事，否則將依法究辦，並由烏日分局偵查隊、保安民防組及派出所會同接駕團體現地會勘並溝通協調各接駕點位置、接駕事宜，嚴防暴力事件發生。

尤啓南指出，烏日警方局將於22日大甲媽祖遶境行經龍井、大肚、烏日區期間，部署300名優勢警力維安，今天協調鄰近其他媽祖廟迎來神轎1頂，模擬大甲媽祖遶境活動中遭民眾搶轎、搶娘傘等突發情形，透過優勢警力一一排除，充分達到「尊重信仰、保障合法、取締非法、制裁暴力」四大原則。

尤啓南呼籲，烏日警分局為維護大甲媽祖鑾轎遶境期間人車安全，將在22日上午5時至下午6時，以及29日清晨1時至下午4時交通管制，並視車流機動彈性調整，請參與遶境活動香客及在地鄉親，遇警方交通管制時，配合警方引導，力求遶境路線交通秩序順暢。

台中市烏日警分局為預防大甲媽遶境發生搶轎等暴力衝突，今迎來神轎1頂，實境模擬演練護轎。圖／警方提供
台中市烏日警分局為預防大甲媽遶境發生搶轎等暴力衝突，今迎來神轎1頂，實境模擬演練護轎。圖／警方提供
台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，往年遶境期間都重兵部署護轎。圖／本報資料照、記者趙容萱攝影
台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，往年遶境期間都重兵部署護轎。圖／本報資料照、記者趙容萱攝影
台中市烏日警分局為預防大甲媽遶境發生搶轎等暴力衝突，今迎來神轎1頂，實境模擬演練護轎。圖／警方提供
台中市烏日警分局為預防大甲媽遶境發生搶轎等暴力衝突，今迎來神轎1頂，實境模擬演練護轎。圖／警方提供
台中市烏日警分局為預防大甲媽遶境發生搶轎等暴力衝突，會同接駕團體現地會勘，並畫設接駕點、協調接駕事宜。圖／警方提供
台中市烏日警分局為預防大甲媽遶境發生搶轎等暴力衝突，會同接駕團體現地會勘，並畫設接駕點、協調接駕事宜。圖／警方提供
台中市烏日警分局為預防大甲媽遶境發生搶轎等暴力衝突，會同接駕團體現地會勘，並畫設接駕點、協調接駕事宜。圖／警方提供
台中市烏日警分局為預防大甲媽遶境發生搶轎等暴力衝突，會同接駕團體現地會勘，並畫設接駕點、協調接駕事宜。圖／警方提供
台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，往年遶境期間都重兵部署護轎。圖／本報資料照、記者趙容萱攝影
台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，往年遶境期間都重兵部署護轎。圖／本報資料照、記者趙容萱攝影
台中市烏日警分局為預防大甲媽遶境發生搶轎等暴力衝突，今迎來神轎1頂，實境模擬演練護轎。圖／警方提供
台中市烏日警分局為預防大甲媽遶境發生搶轎等暴力衝突，今迎來神轎1頂，實境模擬演練護轎。圖／警方提供

大甲媽祖 遶境 神轎

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