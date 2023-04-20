快訊

八旗文化總編輯富察上海失聯 傳遭陸安全人員秘密拘捕

揭曉！台積電首季獲利突破2000億 每股盈餘為7.98元優於預期

iPhone手機變刷卡機！蘋果「iPhone卡緊收」Tap to Pay登台 路邊攤10秒完成付款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園雲梯車數量六都墊底 議員批「僧多粥少」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園目前僅有17輛雲梯車，數量在六都墊底，另消防員人數距離法定員額也近3成沒有補齊。桃園市消防局今天到議會工作報告，多名議員呼籲市府增加消防設備數量，也要盡快補滿消防人力。消防局長龔永信表示，購買一輛雲梯車需耗資3000萬以上，市府會逐年擴編預算，並預計每年增加3％預算員額，在9年後補齊編制員額。

消防署統計，截至去年底，桃園共有224輛消防車，六都排名第五，其中雲梯車僅有17輛，在六都敬陪末座，其他如救災車79輛，也是六都最少，只有救護車150輛是六都之冠。

議員林政賢、黃婉如表示，桃園市自升格直轄市以後，工商業急速發展，高樓大廈越蓋越多，目前桃園6層樓以上建築共有8510棟，其中20層以上就有383棟，對於十幾層樓的高樓救災，消防局不能掉以輕心，應增加雲梯消防車數量，保障居民生命安全。

龔永信回應，消防局明年預計採購9輛消防車輛，其中包含1輛雲梯車，因交貨期長達400天，後年才會交車。對此，議員黃敬平驚呼「才買一台根本僧多粥少」，桃園就算增加為18輛雲梯車，還是六都最後一名，呼籲應該一年採購一輛才足夠。

對此，副市長王明鉅表示，購買雲梯車金額相當龐大，預算必須整體檢討，無法現場答應議員的要求，但市府會加以研究。

另，議員魏筠、余北辰、陳治文則質疑，桃園消防員法定編制員額為2377人，目前實際員額卻僅1693人，缺編近3成，每位消防員要承擔多餘的工作量，為什麼人數不能多一點？議員李宗豪、彭俊豪、楊家俍也呼籲比照雙北，提升消防員危險加給加成至1倍。

龔永信表示，桃園持續向銓敘部爭取擴編員額，目前每年平均增加60到70員；至於提高消防員危險加給加成部分，市府已經2次行文給內政部，他也親自向消防署長報告3次，目前中央還在核定中，消防局會盡力實現市長張善政的政見。

桃園目前僅有17輛雲梯車，數量在六都墊底，多名議員呼籲市府增加消防設備數量。本報資料照
桃園目前僅有17輛雲梯車，數量在六都墊底，多名議員呼籲市府增加消防設備數量。本報資料照

延伸閱讀

綠營立委桃園第4選區民調公布 前議員范綱祥拔得頭籌

民進黨桃園第4選區立委初選勝出 范綱祥喊話：贏回桃園

與毒蟲協議被反咬？ 桃園4街頭戰警交保

桃園4員警遭檢調約談 疑案件嫌疑人狹怨報復

相關新聞

台灣遊客峇里島浮潛意外 死者為調查局資深調查官

印尼當地媒體報導指出，有名台灣遊客蕭姓男子19日在峇島浮潛時，被同行遊客發現沒有意識，緊急送醫急救不治，家屬要求驗屍查明...

影／侯友宜新加坡致電警察局長 今晚全面掃蕩新北治安

新北市土城區四川路某當舖今上午8時許遭人持槍掃射42槍，犯嫌17歲劉姓少年事後投案。新北市長侯友宜人在新加坡，立刻致電新...

大女兒搶救無效中午不治 淡水1家8口大火遇劫再添一命釀4死

昨天晚上11時許，新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓竄出大火，造成8口之家3死1命危4輕傷悲劇。今天中午12時許，5...

疑風大站不穩 桃園2工人自20米高屋頂墜地身亡

桃園市觀音區快速路9段一處工地傳工安意外，48歲江姓男子與27歲陳姓男子昨天上午在施作新建廠房屋頂時，疑風大吹起未固定的屋頂鐵皮，2人被鐵皮...

父騎卡丁車載兒逛街吹風掀熱議 南警將開罰

臉書社團昨流傳南市佳里有父親用卡丁車載兒子出門逛大街影音引起熱議，佳里警分局今表示，卡丁車非屬汽車等動力載具，上路違反道...

影／金門女機車騎士闖紅燈遭撞 驚險瞬間嚇壞路過學生

一名吳姓女子昨天下午騎機車行經金門太湖路3段，至士校路口時因闖紅燈被汽車當場撞飛，好在送醫後，人並無大礙，但卻嚇壞當時等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦