桃園雲梯車數量六都墊底 議員批「僧多粥少」

桃園目前僅有17輛雲梯車，數量在六都墊底，另消防員人數距離法定員額也近3成沒有補齊。桃園市消防局今天到議會工作報告，多名議員呼籲市府增加消防設備數量，也要盡快補滿消防人力。消防局長龔永信表示，購買一輛雲梯車需耗資3000萬以上，市府會逐年擴編預算，並預計每年增加3％預算員額，在9年後補齊編制員額。

消防署統計，截至去年底，桃園共有224輛消防車，六都排名第五，其中雲梯車僅有17輛，在六都敬陪末座，其他如救災車79輛，也是六都最少，只有救護車150輛是六都之冠。

議員林政賢、黃婉如表示，桃園市自升格直轄市以後，工商業急速發展，高樓大廈越蓋越多，目前桃園6層樓以上建築共有8510棟，其中20層以上就有383棟，對於十幾層樓的高樓救災，消防局不能掉以輕心，應增加雲梯消防車數量，保障居民生命安全。

龔永信回應，消防局明年預計採購9輛消防車輛，其中包含1輛雲梯車，因交貨期長達400天，後年才會交車。對此，議員黃敬平驚呼「才買一台根本僧多粥少」，桃園就算增加為18輛雲梯車，還是六都最後一名，呼籲應該一年採購一輛才足夠。

對此，副市長王明鉅表示，購買雲梯車金額相當龐大，預算必須整體檢討，無法現場答應議員的要求，但市府會加以研究。

另，議員魏筠、余北辰、陳治文則質疑，桃園消防員法定編制員額為2377人，目前實際員額卻僅1693人，缺編近3成，每位消防員要承擔多餘的工作量，為什麼人數不能多一點？議員李宗豪、彭俊豪、楊家俍也呼籲比照雙北，提升消防員危險加給加成至1倍。