大女兒搶救無效中午不治 淡水1家8口大火遇劫再添一命釀4死

昨天晚上11時許，新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓竄出大火，造成8口之家3死1命危4輕傷悲劇。今天中午12時許，58歲大女兒傷重搶救無效，宣告不治身亡，這起火警釀4死意外。據了解，今天下午3時許，4名不幸罹難的死者遺體，將移往新北市立殯儀館，等待檢警相驗釐清死因。

淡海路256巷一處3樓公寓，疑因客廳神龕電線老舊短路，昨天深夜大量火煙竄出，釀成陳姓一家8口嚴重死傷。消防員趕抵現場雖立即布水線衝入援救傷者，但先在左側臥室內，發現74歲陳姓阿嬤倒臥在地上，當場已無生命徵象。