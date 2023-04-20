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大女兒搶救無效中午不治 淡水1家8口大火遇劫再添一命釀4死

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天晚上11時許，新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓竄出大火，造成8口之家3死1命危4輕傷悲劇。今天中午12時許，58歲大女兒傷重搶救無效，宣告不治身亡，這起火警釀4死意外。據了解，今天下午3時許，4名不幸罹難的死者遺體，將移往新北市立殯儀館，等待檢警相驗釐清死因。

淡海路256巷一處3樓公寓，疑因客廳神龕電線老舊短路，昨天深夜大量火煙竄出，釀成陳姓一家8口嚴重死傷。消防員趕抵現場雖立即布水線衝入援救傷者，但先在左側臥室內，發現74歲陳姓阿嬤倒臥在地上，當場已無生命徵象。

隨後在廚房處發現阿嬤50歲次子，及後陽台42歲李姓媳婦，次子當場沒有生命徵象、媳婦則嗆傷送醫無大礙。之後警消又右側一、二、三間臥房，分別救出30歲、19歲孫子、58歲大女兒、30歲大女兒兒子及阿嬤的4歲孫子，檢視傷勢大女兒及4歲孫子已無呼吸心跳，送醫後，4歲孫子宣告不治，大女兒命危，到今天中午也沒能撐過，不治身亡。

新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓火警，今天中午再添一人死亡。記者曾伯愷／攝影
新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓火警，今天中午再添一人死亡。記者曾伯愷／攝影
淡水神明廳惡火燒家族，釀一家8口3死1命危。記者曾伯愷／攝影
淡水神明廳惡火燒家族，釀一家8口3死1命危。記者曾伯愷／攝影
新北市淡水區稍早發生公寓住宅火警，火勢迅速撲滅卻驚傳有4人失去生命徵象，目前送醫搶救中。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區稍早發生公寓住宅火警，火勢迅速撲滅卻驚傳有4人失去生命徵象，目前送醫搶救中。記者林昭彰／翻攝

阿嬤

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