信義巿場水果攤招呼客人 身後零錢盒被人端走 業者：還我辛苦錢
基隆市信義市場一名水果攤遭竊，1名婦人趁業者招呼客人時，端走收銀機內的錢盒，裡面有8000多元。廖姓業者在臉書公布婦女行竊畫面，抱怨說偷菜就算了，「辛苦錢整個給我拿走」。警方研判婦人非本地人，追查身分中。
廖姓水果攤商說，在信義市場擺攤很久了，先前原本在現在營業的隔壁攤位做生意，那個位置，不在市場監視器拍攝的範圍，現金曾經被偷了兩次，因為沒有證據莫可奈何。改到這個攤位營業後，昨天又被人偷走現金盒，馬上調閱監視器畫面並報案，希望警方能揪出小偷。
市場監視器畫面顯示，水果攤員工正在招呼1名挑選水果的女子，竊賊疑以觀察一段時間，悄悄地走到員工身後，伸手拿起收銀機的零錢盒就離開，行竊過程短短幾秒，就把盒中零錢和下方的紙鈔全偷走。
基隆警二分局今天表示，受理廖姓業者開案後，立即查看監視器畫面，循線追查這名婦人身分。警方也提醒市場攤商，或是出入公共場所等人潮眾多處所的民眾，應多加注意自身財物，避免成為宵小覬覦的對象。
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