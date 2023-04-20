信義巿場水果攤招呼客人 身後零錢盒被人端走 業者：還我辛苦錢

基隆市信義市場一名水果攤遭竊，1名婦人趁業者招呼客人時，端走收銀機內的錢盒，裡面有8000多元。廖姓業者在臉書公布婦女行竊畫面，抱怨說偷菜就算了，「辛苦錢整個給我拿走」。警方研判婦人非本地人，追查身分中。

廖姓水果攤商說，在信義市場擺攤很久了，先前原本在現在營業的隔壁攤位做生意，那個位置，不在市場監視器拍攝的範圍，現金曾經被偷了兩次，因為沒有證據莫可奈何。改到這個攤位營業後，昨天又被人偷走現金盒，馬上調閱監視器畫面並報案，希望警方能揪出小偷。

市場監視器畫面顯示，水果攤員工正在招呼1名挑選水果的女子，竊賊疑以觀察一段時間，悄悄地走到員工身後，伸手拿起收銀機的零錢盒就離開，行竊過程短短幾秒，就把盒中零錢和下方的紙鈔全偷走。