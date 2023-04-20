淡水深夜火警3人喪命1命危 新北給每人20萬救助持續關懷

新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓，昨天晚上11時許竄出大火，造成屋內8口3死1命危4輕傷悲劇。新北社會局表示，3人不幸往生者每人將給予20萬元救助金。另外，副市長劉和然指示多局處及公所全力協助案家辦理後續相關事宜；對於住院的5人，也要持續追蹤關懷慰問。

新北市府表示，發生火災一家8口分送到淡水馬偕醫院、台北榮民總醫院、新光醫院、振興醫院及新北市立聯合醫院三重院區，原有4位OHCA，其中在振興醫院的陳女經救回後，目前在ICU加護病房觀察。該起大火雖經短時間內撲滅搶救，仍不幸造成3人往生。

社會局表示，劉和然昨晚凌晨獲報後，即和消防局長李清安、淡水區長巫宗仁等人，趕赴淡水馬偕醫院慰問，並代表市長侯友宜先致贈5位傷者各5000元、3位往生者各1萬元慰問金，合計5萬5000元，接下來也會全力協助家屬後續處理。

社會局說明，救助科、社工科及北海岸社福中心主管和社工，今日上午8時即趕赴火災現場會同淡水區公所等，與家屬會商後續事宜；有關證件遭焚毀、遺失，將全力協助辦理補發。另外，喪葬、救助等後事，也都會全力協助。