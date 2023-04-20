快訊

2024立委戰／立院拚過半有難度 綠營憂桃園、新北大翻轉

掃射畫面曝！少年衝土城朝當舖連開40多槍 再搭小黃投案

獨／郁方老公找銀行開證明 「曾格爾已涉偽造文書」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水深夜火警3人喪命1命危 新北給每人20萬救助持續關懷

聯合報／ 記者李成蔭張睿廷／新北即時報導

新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓，昨天晚上11時許竄出大火，造成屋內8口3死1命危4輕傷悲劇。新北社會局表示，3人不幸往生者每人將給予20萬元救助金。另外，副市長劉和然指示多局處及公所全力協助案家辦理後續相關事宜；對於住院的5人，也要持續追蹤關懷慰問。

新北市府表示，發生火災一家8口分送到淡水馬偕醫院、台北榮民總醫院、新光醫院、振興醫院及新北市立聯合醫院三重院區，原有4位OHCA，其中在振興醫院的陳女經救回後，目前在ICU加護病房觀察。該起大火雖經短時間內撲滅搶救，仍不幸造成3人往生。

社會局表示，劉和然昨晚凌晨獲報後，即和消防局長李清安、淡水區長巫宗仁等人，趕赴淡水馬偕醫院慰問，並代表市長侯友宜先致贈5位傷者各5000元、3位往生者各1萬元慰問金，合計5萬5000元，接下來也會全力協助家屬後續處理。

社會局說明，救助科、社工科及北海岸社福中心主管和社工，今日上午8時即趕赴火災現場會同淡水區公所等，與家屬會商後續事宜；有關證件遭焚毀、遺失，將全力協助辦理補發。另外，喪葬、救助等後事，也都會全力協助。

社會局表示，有關傷者住院，社工會持續與醫院聯繫關懷，如需要其他醫療費用或生活急難，也會提供協助；對於房屋毀損部分，將媒合慈濟基金會及公所清潔隊協助清理；慈濟師姐也到場慰問，並致贈4萬元慰問金給家屬。

新北市淡水區稍早發生公寓住宅火警，火勢迅速撲滅卻仍有三人喪命。記者邱德祥／攝影
新北市淡水區稍早發生公寓住宅火警，火勢迅速撲滅卻仍有三人喪命。記者邱德祥／攝影
新北市淡水區稍早發生公寓住宅火警，火勢迅速撲滅卻仍有三人喪命。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區稍早發生公寓住宅火警，火勢迅速撲滅卻仍有三人喪命。記者林昭彰／翻攝

延伸閱讀

淡水大火救出8口3死1命危 副市長今凌晨醫院慰問家屬

淡水大火釀3死 侯友宜在新加坡整夜心繫此事

淡水深夜惡火1家8口3死1命危 消防局：起火點疑3樓神明廳

新北淡水住宅火警 驚傳4人失去生命徵象

相關新聞

淡水大火釀3死1命危 起火原因疑似神龕電線老舊釀禍

昨天晚上11時許，新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓竄出大火，造成屋內8人3死1重傷4輕傷悲劇。今天上午火調人員到場勘驗，初步起火原因疑似為神龕電線老舊釀禍，至於確切起火原因仍待火場鑑識報告出爐才能釐清。

淡水深夜惡火1家8口3死1命危 消防局：起火點疑3樓神明廳

新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓，昨深夜11時許發生火警，據了解，疑似為3樓神明廳失火，雖警消在15分鐘內撲滅火勢...

台南後壁民宅火警延燒多戶 大量濃煙竄

台南市後壁區今早傳出火警，大量濃煙竄出延燒多戶樓透天，台南市消防局已緊急調派3梯次27車54名消防隊員馳往灌救，初步清查...

要命！淡水大火1家8口3死1命危 神龕起火阻礙唯一逃生口

新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓，昨天晚上11時許竄出大火，造成屋內8口3死1命危4輕傷悲劇。稍早，火場平面圖曝光...

驚險！雨不停泰安又發生落石砸車 休旅車擋風玻璃被砸出大洞

雨炸苗栗在各地造成多起意外狀況，通往泰安鄉的苗62線富興橋附近大湖路段今天清晨6點多發生坍方落石砸中車輛，駕車行經的泰安...

信義巿場水果攤招呼客人 身後零錢盒被人端走 業者：還我辛苦錢

基隆市信義市場一名水果攤遭竊，1名婦人趁業者招呼客人時，端走收銀機內的錢盒，裡面有8000多元。廖姓業者在臉書公布婦女行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦