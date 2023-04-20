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大湖兩地雨中意外 1騎車撞樹1開車遭石砸 2人同姓又同歲

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

雨炸苗栗，各地相繼出現落石、積水、道路封閉狀況，大湖鄉台3線公路新開路段清晨6點多發生張姓機車騎士撞上倒伏路樹受傷的意外，經送醫無生命危險。

台3線141.5公里附近新開路段的北上車道，清晨6點41分左右發生機車自摔事故，46歲張姓男子騎機車上班途中行事故路段，發現路面有倒伏路樹時反應不及，輾壓路樹自摔倒地，造成右手手部骨折、膝蓋及身體多處擦挫傷，意識清楚，由救護車送往台中東勢農民醫院就醫，酒測值零，所幸無生命危險。

大湖警分局獲報後派遣南湖、校林派出所趕赴現場協助騎士送醫並疏導交通，由於路樹倒塌影響交通，警方先排除部分占用車道的樹枝，讓單向車道恢復通行，並擺放交通錐管制，避免用路人因未注意車前狀況發生危險。警方呼籲，連日豪大雨，山區土石鬆軟可能會造成樹木倒塌，行經山區路段應小心駕駛，放慢車速注意車前狀態，以免發生危險。

今天清晨6點多大湖通往泰安的苗62線道路，在大湖水尾坪路段也發生落石砸毀轎車的意外，46歲張姓泰安鄉清潔隊員幸運脫困，僅受擦傷。巧合的是，兩起大雨中發生的汽、機意外事件，駕駛都是66年次，也都姓張，讓警方也覺得有些訝異。

苗栗縣大湖鄉台3線141.5公里附近的新開路段北上車道，清晨6點41分左右發生機車自摔事故。圖／警方提供
苗栗縣大湖鄉台3線141.5公里附近的新開路段北上車道，清晨6點41分左右發生機車自摔事故。圖／警方提供
苗栗縣大湖鄉台3線141.5公里附近的新開路段北上車道，清晨6點41分左右發生機車自摔事故。圖／警方提供
苗栗縣大湖鄉台3線141.5公里附近的新開路段北上車道，清晨6點41分左右發生機車自摔事故。圖／警方提供
苗栗縣大湖鄉台3線141.5公里附近的新開路段北上車道，清晨6點41分左右發生機車自摔事故。圖／警方提供
苗栗縣大湖鄉台3線141.5公里附近的新開路段北上車道，清晨6點41分左右發生機車自摔事故。圖／警方提供
苗栗縣大湖鄉台3線141.5公里附近的新開路段北上車道，清晨6點41分左右發生機車自摔事故。圖／警方提供
苗栗縣大湖鄉台3線141.5公里附近的新開路段北上車道，清晨6點41分左右發生機車自摔事故。圖／警方提供

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