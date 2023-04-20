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國道彰化路段、台61線車禍頻傳 5人受傷送醫
中部地區今天上午雷雨交加，車禍頻傳，國道1號、國道3號彰化路段清晨發生3起車禍，4人輕傷送醫，台61線彰化伸港路段也發生槽化車自撞護欄，駕駛輕傷送醫，一度造成車流回堵。
彰化縣國道3號南下192.5公里處今天清晨近5點發生2輛車分別自撞護欄事故，造成2人擦傷送醫。
國道1號南下194.5公里彰化市路段清晨5點多也發生轎車與貨車追撞事故，造成轎車駕駛臉部擦傷，後方貨車駕駛雖無明顯外傷，均由消防人員送往彰化秀傳醫院救治，兩起追撞事故均疑似雨天打滑導致追撞，肇事原因釐清中。
台61線169.8公里彰化縣伸港鄉路段今天上午8時也發生槽化車自撞外側護欄，駕駛吳姓男子臉部擦傷、胸部疼痛送醫救治，也造成該路段一度回堵嚴重，目前車流已紓解，警方也呼籲，雨天視線不良，又易打滑，駕駛應保持安全距離、減速慢行。
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