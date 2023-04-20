國道彰化路段、台61線車禍頻傳 5人受傷送醫

中部地區今天上午雷雨交加，車禍頻傳，國道1號、國道3號彰化路段清晨發生3起車禍，4人輕傷送醫，台61線彰化伸港路段也發生槽化車自撞護欄，駕駛輕傷送醫，一度造成車流回堵。

彰化縣國道3號南下192.5公里處今天清晨近5點發生2輛車分別自撞護欄事故，造成2人擦傷送醫。

國道1號南下194.5公里彰化市路段清晨5點多也發生轎車與貨車追撞事故，造成轎車駕駛臉部擦傷，後方貨車駕駛雖無明顯外傷，均由消防人員送往彰化秀傳醫院救治，兩起追撞事故均疑似雨天打滑導致追撞，肇事原因釐清中。