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要命！淡水大火1家8口3死1命危 神龕起火阻礙唯一逃生口

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓，昨天晚上11時許竄出大火，造成屋內8口3死1命危4輕傷悲劇。稍早，火場平面圖曝光，消防局研判，因僅有一處大門可供逃生，但起火點又在近大門的客廳神龕，一旦起火，唯一逃生出口被堵死，才釀成嚴重傷亡。

今天上午近9時許，新北市消防局火調人員、新北市警局鑑識中心人員，均派員重返火場勘驗，發現神龕碳化嚴重，不排除是神龕電線老舊釀禍。確切起火原因仍待火災鑑識報告出爐才能釐清。

稍早，火場平面圖曝光，民宅內只有大門一處出入口，起火點神龕就位於一進大門的地方，屋內4間房間分別為8口之家居住。4個房間一個無窗戶，其他三個雖有窗戶，但為氣窗且安裝冷氣，後陽台堆放雜物，鐵窗無活動門，一旦前面起火，向往也無逃生口。

昨天深夜火警當下，客廳神龕電線老舊起火當下，大量火煙竄出，阻礙陳姓一家8口逃生路線，釀成嚴重死傷。警消表示，昨天晚上趕抵，消防員立即布水線衝入火搶救傷者，陸續在左側臥室內，發現74歲陳姓阿嬤倒臥在地上，當場已無生命徵象。

隨後在廚房處發現阿嬤50歲次子，及後陽台42歲李姓媳婦，次子當場沒有生命徵象、媳婦則嗆傷送醫無大礙。之後警消又右側一、二、三間臥房，分別救出30歲、19歲孫子、58歲大女兒、30歲大女兒兒子及阿嬤的4歲孫子，檢視傷勢大女兒及4歲孫子已無呼吸心跳，送醫後大女兒命危，4歲孫子則宣告不治。

淡水神明廳惡火燒家族，釀一家8口3死1命危。記者曾伯愷／攝影
淡水神明廳惡火燒家族，釀一家8口3死1命危。記者曾伯愷／攝影

淡水火警平面圖。圖／新北市消防局
淡水火警平面圖。圖／新北市消防局

新北市淡水區稍早發生公寓住宅火警，火勢迅速撲滅卻驚傳有4人失去生命徵象，目前送醫搶救中。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區稍早發生公寓住宅火警，火勢迅速撲滅卻驚傳有4人失去生命徵象，目前送醫搶救中。記者林昭彰／翻攝

淡水神明廳惡火燒家族，釀一家8口3死1命危。記者曾伯愷／攝影
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