淡水大火救出8口3死1命危 副市長今凌晨醫院慰問家屬

昨天晚上11時許，新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓竄出大火，造成屋內8人3死1重傷4輕傷悲劇。今天凌晨新北市副市長劉和然前往醫院慰問家屬，先致贈每位傷者5千元、往生者1萬元合計5萬5千元慰問金，市府會全力協助家屬後續處理。

新北市社會局表示，救助科、社工科及北海岸社福中心主管和社工，20日上午8點即趕赴火災現場，會同淡水區公所等，與家屬會商後續事宜。有關證件遭焚毀、遺失，將全力協助辦理補發。另外喪葬、救助等後事，市府都會全力協助。