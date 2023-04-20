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淡水大火救出8口3死1命危 副市長今凌晨醫院慰問家屬
昨天晚上11時許，新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓竄出大火，造成屋內8人3死1重傷4輕傷悲劇。今天凌晨新北市副市長劉和然前往醫院慰問家屬，先致贈每位傷者5千元、往生者1萬元合計5萬5千元慰問金，市府會全力協助家屬後續處理。
新北市社會局表示，救助科、社工科及北海岸社福中心主管和社工，20日上午8點即趕赴火災現場，會同淡水區公所等，與家屬會商後續事宜。有關證件遭焚毀、遺失，將全力協助辦理補發。另外喪葬、救助等後事，市府都會全力協助。
新北市副市長劉和然表示，發生火災一家8口分送到淡水馬偕醫院、台北榮民總醫院、新光醫院、振興醫院及新北市立聯合醫院三重院區，原有4位OHCA，急救後仍有3人不幸往生，另外在振興醫院的陳女目前還在搶救中，已先致贈每位傷者5千元、往生者1萬元合計5萬5千元慰問金，市府會全力協助家屬後續處理。
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