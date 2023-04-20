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台中特色老宅餐廳一早起火、2人燒燙傷 消防關瓦斯搶救
台中市西區台灣大道179巷內1間老宅特色餐廳今上午驚傳火警，店內疑似開店前準備途中瓦斯桶起火，警消獲報趕赴現場發現2名男子有燒燙傷，所幸沒有生命危險均送醫治療，另由消防員手動關閉瓦斯桶後控制火勢，詳細起火原因調查中。
台中市消防今上午10點多獲報，西區台灣大道179巷內餐廳發生火警，出動中區、中港分隊及第七大隊一共8車20人到場處理，初步發現是餐廳的瓦斯桶起火，經消防員以手動關閉瓦斯桶後控制。
轄區第1分局警方也獲報到場，初步了解餐廳內洪姓（47歲）、孫姓（27歲）男子有燒燙傷，所幸均無生命危險送醫治療中，現場火勢約在10點45分由消防控制，詳細起火原因有待釐清。
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