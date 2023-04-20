花蓮玉里暗夜車禍 小貨車違規迴轉與轎車碰撞6人傷

花蓮縣玉里鎮花193縣道昨晚發生一起兩車碰撞事故，造成6人受傷。警方初步調查，疑似小貨車鄭姓男子迴往北轉時，與由北往南的小客車碰撞，其中小貨車鄭姓駕駛傷勢較重，轉送花蓮慈濟醫院治療，急救後傷勢穩定，其餘5人都是擦挫傷。

警方昨晚獲報後，立即趕到現場測繪記錄，並排除現場恢復交通。初步調查，47歲鄭姓男子19日駕駛小貨車載5名友人，晚間8時許經過玉里鎮花193縣道89.8公里處，即玉里鎮下德武廣場前，要迴轉往北行駛，與由北往南行駛的小客車碰撞。

小貨車上多人受傷，花蓮縣消防局獲報派出7個分隊多名人車前往救援。副駕駛座22歲林姓男子，後車斗47歲高姓男子、54歲曾姓女子、64歲林姓女子、55歲陳姓女子，全身多處擦挫傷、撕裂傷，分別送往玉里慈濟醫院、台北榮民總醫院玉里分院及鳳林分院救治。小貨車駕駛鄭姓男子現場意識不清，先送玉里慈濟醫院，因傷勢較重，再轉送花蓮慈濟醫院救治。小客車則無人受傷。

警方調查，小貨車上載的都是工人，當時工作結束共乘一車返家，兩車駕駛都沒有酒駕、持有駕照，正釐清肇事責任。