影／今晨雷雨交加 台中夫接妻病危通知、警開車來助

今天清晨雷雨交加，台中市各地傳出積水災情，趙姓男子接獲醫院通報住院的妻子病危，因大雨導致交通狀況不好，交通壅塞，趙找不到計程車，第五警分局獲報後，開車協助將趙與其兒子送醫，讓趙能好好陪伴妻子。

今天清晨8時與，第五警分局文昌所接報，大連路、昌平路的一家超商有民眾需要警方協助，警方到場得知，趙姓男子（46歲）因收到住院妻子的病危通知，但因清晨的大雨，導致交通壅塞，計程車叫了30分鐘都還無法抵達，才會請求警方協助。

在場警員陳冠寧、劉岳彰瞭解狀況後，確認計程車的確忙線，所以開車載趙與其兒子前往醫院，途中趙邊哭邊說，42歲的妻子有身心狀況，上個月因氣喘發生休克，送醫後住院治療迄今。

趙男說，昨天院方告知妻子病情穩定，可以先回家等候消息、準備換洗衣物，未料今天一早突接獲院方來電告知妻子病危通知，聽聞後傷心欲絕，因手邊沒有交通工具，苦無辦法後才會尋求警方協助。