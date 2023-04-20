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淡水大火釀3死 侯友宜在新加坡整夜心繫此事
新北市長侯友宜昨日出訪新加坡，但一下飛機，就接獲電話通報淡水發生大火意外。侯友宜今早PO文表示，已要求副市長劉和然、消防局長李清安用最快速度救人。侯提到，自己雖然人在國外，還整夜都心繫此事，很難過大火還是帶走了3位市民，會請市府單位全力救治傷患，並協助往生者家屬度過難關。
侯友宜表示，深夜，一下飛機沒多久， 就接獲消防局李局長通報淡水區發生嚴重的民宅火警意外，立刻責成劉和然以及李清安以最快速度搶救。自己雖人在國外，但整夜裡一直心繫此事，不斷透過越洋通話掌握相關救援情況， 希望能盡最大努力搶救每一個生命。
侯友宜指出，即使消防弟兄盡全力迅速撲滅火勢， 濃煙無情，卻還是帶走了3位市民，這樣的結果，令人感到難過不捨。已請民政局、 社會局、 教育局在內的各單位 ，一定要盡全力救治傷患以及協助往生者的家屬度過難關 ， 讓他們能夠受到最妥善的照護，但願逝者安息、 傷者早日康復。
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