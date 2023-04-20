彰化田中區阻詐金額多4倍 警培訓種子教官教識詐撇步

彰化縣田中警分局今年到目前阻詐10件、金額1066萬元，值得注意的，阻詐金額比去年同期竟多出850萬元。田中警分局成立「村里長打詐大隊」，向村里民傳授識詐撇步，一起對詐騙集團說「嘜擱騙啦！」

政府努力反詐，詐騙案情和金額卻屢創新高，警政署發起「全民防詐，藝起發聲」，阻詐遍地開花，田中警分局也邀請村里扮演「土地公、土地婆」角色的村里長加入打詐大隊，偵查隊長賴建男擔任教官，傳授破解「假投資、假交友、假網拍、解除分期付款、假檢警、人頭帳戶詐騙」等6種高發性詐騙手法的方法，相識不久的人只要談到錢就提高警覺，先請教管區員警，不要傻傻趕快匯錢過去。

根據警方資料顯示，彰化縣去年阻詐成功件數1042件，金額高達5億6100多萬元，田中警分局阻詐53件，近1600萬元，阻詐成功率69.74%，排名全縣八大警分局區的第三名，今年到目前阻詐10件，和去年同期件數相同，但金額卻多了850萬元。

田中警分局分局長簡龍宏表示，民眾若接到陌生電話、陌生人line要加好友，應記反詐的「三要原則」要冷靜、要查證、要報警，及「三不原則」不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM或網路銀行，不理會來路不明的電話或訊息。講習會後，田中警分局頒發識詐訓練種子教官合格證書給63名村里長，希望阻詐觸角深入村里鄰的每個角落達到「全民識詐」。