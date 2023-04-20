影／驚悚瞬間畫面曝光 泰安落石砸毀轎車人幸運 車主嚇：當時還曾停車查看才通過

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聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

「人平安就好了！」苗栗縣各地持續出現大雨，大湖通往泰安鄉的苗62線道路今天清晨6點15分左右發生嚴重落石，當時正前往泰安鄉公所上班的清潔隊員張坤源駕車行經時，突然山壁出現大量落石，車子幾乎全毀，但他幸運僅受擦傷，從後方擋風玻璃脫困逃出。

現場畫面讓人怵目驚心，但張坤源受訪時勇敢地表示「還好啦，人平安就好」，他的車子被大批落石砸毀，脫困後正巧後方有其他同事駕車要上班，載他到大湖派出所報案，隨後自行就醫，現已返家休息。

46歲的張坤源說，他的老家在泰安鄉清安村，因孩子就學方便在公館也買了房子，昨晚泰安雨勢大，他心想回公館住，今天清晨從公館要出門時，鄰居還提醒他泰安有落石，他駕駛前幾年買的March轎車出門，開到事故路段富興橋前方時見到路面上有零星落石，他還特別停車查看，見到沒有小落石持續掉落，所以決定繼續前行，不料通過時就聽見「轟隆聲」，整片山壁突然掉下大批落石，他整輛車被壓住，駕駛座右側被壓垮。

他說，車子被落石砸中後，他頭、臉、手都受擦傷，還好都是皮肉傷，本想擊破駕駛座車窗逃出，後來發現後擋風玻璃已破裂，正好可讓一個人鑽出，因此從後方脫困到車外，隨後有鄉公所同事也駕車到來，由同事載他先去向警方備案。

張坤源說，他在鄉公所清潔隊服務20多年，在泰安常見落石，所以心裡覺得「還好啦」，人平安就好。

泰安鄉清潔隊員張坤源清晨駕車上班時，車子遭大量落石砸中，他幸運脫困，現場讓人怵目驚心。圖／警方提供
泰安鄉清潔隊員張坤源清晨駕車上班時，車子遭大量落石砸中，他幸運脫困，現場讓人怵目驚心。圖／警方提供
泰安鄉清潔隊員張坤源清晨駕車上班時，車子遭大量落石砸中，他幸運脫困，現場讓人怵目驚心。圖／警方提供
泰安鄉清潔隊員張坤源清晨駕車上班時，車子遭大量落石砸中，他幸運脫困，現場讓人怵目驚心。圖／警方提供
泰安鄉清潔隊員張坤源清晨駕車上班時，車子遭大量落石砸中，他幸運脫困，現場讓人怵目驚心。圖／警方提供
泰安鄉清潔隊員張坤源清晨駕車上班時，車子遭大量落石砸中，他幸運脫困，現場讓人怵目驚心。圖／警方提供
泰安鄉清潔隊員張坤源清晨駕車上班時，車子遭大量落石砸中，他幸運脫困，現場讓人怵目驚心。圖／警方提供
泰安鄉清潔隊員張坤源清晨駕車上班時，車子遭大量落石砸中，他幸運脫困，現場讓人怵目驚心。圖／警方提供
泰安鄉清潔隊員張坤源清晨駕車上班時，車子遭大量落石砸中，他幸運脫困，現場讓人怵目驚心。圖／警方提供
泰安鄉清潔隊員張坤源清晨駕車上班時，車子遭大量落石砸中，他幸運脫困，現場讓人怵目驚心。圖／警方提供

落石 擋風玻璃

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