騎大重機翹孤輪街頭玩命 高警蒐影找人最重罰2.4萬

網路社群今天上午釋出一則影片，只見一名騎大型重機男子，在高雄博愛一路，當街玩起「翹孤輪」，沿路騎了近百公尺，被網友稱是街頭玩命；轄區警方指尚未接獲報案，將針對騎士危險駕車行為，蒐證後，開出最重可罰2.4萬罰單。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午有網友貼出一則影片，影片中一名騎乘大重機的騎士，在三民區博愛一路和北平街口，在綠燈一亮起時，突然舉起車頭，玩起「翹孤輪」，街頭玩命，當街騎了近百公尺遠，當時身旁還有汽機車經過。

轄區三民一警分局警方指出，目前尚未接獲相關報案記錄，經檢視影片，該名大重機的騎士危險駕車行為，已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款規定，在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，可處以6000元至2萬4000元罰鍰，並吊扣車輛牌照6個月，並須上道安講習及記點處分。