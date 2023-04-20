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頂樓加蓋連環燒 南市後壁連棟透天厝延燒5戶 1小時撲滅
台南市後壁國小北側連棟透天厝今早傳出火警，台南市消防局動員大批消防隊員馳往灌救，火勢約1小時撲滅，14棟透天厝延燒5戶，幸無人受困。初步調查，火勢從其中1戶2樓頂樓加蓋房間竄出，消防局將火調釐清責任歸屬。
台南市消防局是今早7點42分獲報後壁區侯伯村後壁國小北側連棟2樓透天厝，在3樓頂樓加蓋屋內有大量濃煙竄出，火舌持續延燒多戶。消防局緊急調派3梯次27車54名消防隊員馳往灌救，初步清查未發現人員受困，過程並協助2名長輩離開屋內，突來無名火，居民驚恐不已。
消防隊員全力阻絕火勢蔓延，逐漸控制火勢，上午8點42分撲滅，14戶透天厝中，靠近東側住戶共有5戶延燒，消防隊員掌握從其中1戶3樓頂樓加蓋屋內竄出火舌，消防隊員說，因頂樓隔間材質較簡陋，阻絕火勢困難，應是延燒主因，已啟動火調釐清。
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