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影／誇張！光天化日 安平天后宮功德箱竟遭男女慣竊整箱扛走

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

42歲陳姓女子、58歲楊姓男子急需用錢，昨天下午3時，異想天開合力將台南安平開台天后宮功德箱整座扛走，因動作太過招搖，當場遭志工及香客合力制伏，連身穿齊天大聖服裝的廟方人員也趕來支援，警方依竊盜罪嫌將陳女、楊男兩人送辦。

台南市警四分局調查，兩嫌因急需用錢而心存歹念作案，竟敢在光天化日之下，在香火鼎沸的安平天后宮將整座功德箱扛走，更不知廟內有監視器全都錄，慣竊看到警方所掌握的跡證，百口莫辯。信徒直說，舉頭三尺有神明，諸惡莫做。

昨天下午3時許，警方接獲安平開台天后宮報稱，有2名竊嫌將廟內的功德箱整座扛走，遭廟方志工及現場民眾合力制伏，員警到場後，查證後陳女及楊男所為。

據調查，陳女進入供奉石將軍及文昌君的文昌殿內，見四下無人之際，竟異想天開，想將整座功德箱扛走，在殿外把風看守的楊男見陳女搬運不便，兩人合力將功德箱扛出殿外，但由於動作太過招搖，被寺廟外的參拜民眾發現，合力將2人制伏，連身穿齊天大聖服裝的廟方人員都一起趕往支援。

警方當場將查扣的功德箱及香油錢1萬3902元發還廟方外，並依依竊盜罪嫌，將陳女及楊男移送台南地檢署偵辦。

42歲陳姓女子、58歲楊姓男子急需用錢，昨天下午3時，異想天開合力將台南安平開台天后宮功德箱整座扛走。圖／讀者提供
42歲陳姓女子、58歲楊姓男子急需用錢，昨天下午3時，異想天開合力將台南安平開台天后宮功德箱整座扛走。圖／讀者提供
在殿外把風看守的楊男見陳女搬運不便，兩人合力將功德箱扛出殿外，但由於動作太過招搖，被寺廟外的參拜民眾發現，報警處理。圖／讀者提供
在殿外把風看守的楊男見陳女搬運不便，兩人合力將功德箱扛出殿外，但由於動作太過招搖，被寺廟外的參拜民眾發現，報警處理。圖／讀者提供
陳女及楊男當場被志工及香客合力制伏，連身穿齊天大聖服裝的廟方人員也趕來支援。圖／讀者提供
陳女及楊男當場被志工及香客合力制伏，連身穿齊天大聖服裝的廟方人員也趕來支援。圖／讀者提供

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