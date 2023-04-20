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淡水大火釀3死1命危 起火原因疑似神龕電線老舊釀禍

聯合報／ 記者曾伯愷李易昌／新北即時報導

昨天晚上11時許，新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓竄出大火，造成屋內8人3死1重傷4輕傷悲劇。今天上午火調人員到場勘驗，初步起火原因疑似為神龕電線老舊釀禍，至於確切起火原因仍待火場鑑識報告出爐才能釐清。

據悉，死者74歲陳姓阿嬤與病逝夫婿育有7男2女，昨晚起火地點新北市淡水區淡海路256巷舊公寓大樓，原是陳氏古厝，多年前改建成左邊三戶、右邊四戶共7層的公寓式大樓，並過戶給陳嬤子女。

昨天三樓失火處，已過戶給陳姓阿嬤大兒子，目前是陳姓阿嬤、50歲次子陳男一家5口（兒子分別為4歲、19歲、24歲、）次子妻子李女（42歲）及58歲大女兒與大女兒兒子陳男（30歲）共8人同住，次子在淡水區沙崙路開設資源回收場，生活狀況無虞。

昨天晚上11時13分左右，陳姓阿嬤3樓住處神龕竄出火煙，旋即火舌竄燒一發不可收拾，新北市消防局獲報，出動大批人車趕抵搶救，火勢於11時29分撲滅，初估燃燒面積約15平方公尺左右，卻造成屋內74歲陳姓阿嬤、陳嬤大女兒58歲陳女、陳嬤50歲次子陳男以及陳男幼子4歲陳姓孩童，救出時已無生命徵象，緊急送醫急救，目前大女兒仍在與死神拔河，其餘3人皆宣告不治。

今天上午火調人員重回現場，初步勘驗客廳神龕碳化嚴重，疑似是神龕電線老舊引發火勢釀禍。上午大女兒狀況不樂觀，醫院一度發病危通知要家屬簽名，但截至目前家屬仍未放棄急救，持續與死神拔河。

女兒傷重不治！淡水神明廳惡火燒家族，釀一家8口4死。記者曾伯愷／攝影
女兒傷重不治！淡水神明廳惡火燒家族，釀一家8口4死。記者曾伯愷／攝影
女兒傷重不治！淡水神明廳惡火燒家族，釀一家8口4死。記者曾伯愷／攝影
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