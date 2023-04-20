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影／大甲媽21日起駕 台中警找設計師「畫符」阻宵小

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

大甲鎮瀾宮的媽祖遶境將在21日起駕，台中市刑大為避免民眾遶境時，遭到宵小覬覦，找來防竊經驗豐富的台北市刑大小隊長潘文濱擔任講師，傳授經驗，另外也找設計師Lily，設計兩款「防竊符咒」，讓民眾列印出後，可當背包吊飾，防範宵小。

台中市刑大表示，大甲媽遶境在21日凌晨起駕，30日回鑾，預期湧入大量香客，也容易成為宵小竊賊鎖定扒竊的目標，為了強化執勤員警辨識扒手、行竊手法，近日找來各分局與市刑大刑事執行遶境活動的警員，舉辦「檢肅扒竊大行動」講習。

市刑大指出，此次邀請是台北市警察局刑大隊小隊長潘文濱，具有21年防竊經驗，除提供全國性扒竊集團成員照片，供員警熟記身分外，也指導抓賊必先抓贓，提醒執勤警員，要從眼神、衣著、語言、雙手等態樣，辨識扒手進而逮捕現行犯，潘在現場也分享自己逮捕扒竊的影片，讓同事更能體驗現場氛圍，藉此提升員警偵查技巧及防制作為。

另外，台中市刑大也特別找來設計師Lily，以民俗文化發想，無償設計了兩款大甲媽提醒民眾防扒手的符咒，民眾可列印出，在遶境時掛在背包上當裝飾，也提醒宵小不要有歪腦筋。

台中市刑大提醒，民眾參與大甲媽遶境，務必看好隨身包包拉鍊，養成把背包往前背，手提皮包也置於胸前，男生後褲袋的皮包，最好拿在手中或改放上衣前口袋，衣物口袋也勿放置貴重物品等習慣。

市刑大指出，尤其在舉香參拜或彎腰趴下鑽轎底時，大部分的人注意力都會集中在神像、神轎，往往在排隊往後退推擠中，不太留神皮包，此時最容易讓扒手得逞，應留意周圍環境、不要攜帶貴重物品、使用安全鎖具，以免遭宵小覬覦，呼籲民眾千萬要小心。

台中市刑大為了增加大甲媽遶境執勤同仁的防竊觀念，近日找來台北市刑大小隊長潘文濱（左）擔任講師，替同仁講習。圖／台中市刑大提供
台中市刑大為了增加大甲媽遶境執勤同仁的防竊觀念，近日找來台北市刑大小隊長潘文濱（左）擔任講師，替同仁講習。圖／台中市刑大提供
台中市刑大提醒民眾在大甲媽遶境時防竊，找來設計師設計兩款符咒，加強犯罪宣導。圖／台中市刑大提供
台中市刑大提醒民眾在大甲媽遶境時防竊，找來設計師設計兩款符咒，加強犯罪宣導。圖／台中市刑大提供
台中市刑大提醒民眾在大甲媽遶境時防竊，找來設計師設計兩款符咒，加強犯罪宣導。圖／台中市刑大提供
台中市刑大提醒民眾在大甲媽遶境時防竊，找來設計師設計兩款符咒，加強犯罪宣導。圖／台中市刑大提供

遶境 台中市

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