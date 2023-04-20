淡水深夜惡火1家8口3死1命危 消防局：起火點疑3樓神明廳

新北市淡水區淡海路256巷一處3樓公寓，昨深夜11時許發生火警，據了解，疑似為3樓神明廳失火，雖警消在15分鐘內撲滅火勢，但仍造成一家8口3死1命危的憾事。

消防局長李清安表示，事發3層樓公寓，1、2樓各有7人，失火的3樓有8人，獲報後出動33輛消防車、11輛救護車及104名消防員，火勢在15分鐘內撲滅。