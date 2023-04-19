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雨中悲劇…女騎士不治 疑視線不佳自撞路邊貨車

中央社／ 苗栗縣19日電

苗栗縣受鋒面影響出現間歇大雨，1名婦人下午騎機車行經苗128線通霄交流道附近，疑因天雨路滑視線不佳，自撞停放路邊的大貨車，經送醫搶救宣告不治，詳細事故原因有待釐清。

警方初步調查，死者為63歲林姓婦人，下午4時25分許騎機車沿苗128線北往南途中，在國道3號通霄交流道附近，疑自撞停放路邊大貨車車尾。

警方指出，當時正下著滂沱大雨伴隨雷聲交加，且天色漸暗，林婦連人帶車倒地，意識不清，經消防局救護車協助送醫搶救後仍宣告不治。

苗栗縣警察局通霄分局表示，員警初步檢視現場大貨車停放於白色道路邊線內，初判應無違規，確切事故原因及相關責任仍待後續進一步調查釐清。

此外，苗140線三義鄉往苑裡路段，下午4時30分許發生大貨車翻車事故，消防局獲報派遣三義、苑裡分隊人車前往救援，現場2名傷者，其中1人身體多處擦挫傷送醫救治，另1人拒絕送醫。

警方初步調查，不排除因天雨路滑，大貨車失控側翻釀災，提醒用路人雨天行車應格外小心駕駛，避免事故發生。

苗栗縣19日受鋒面影響出現間歇大雨，63歲林姓婦人雨中騎機車行經苗128線通霄交流道附近，疑因天雨路滑視線不佳，自撞停放路邊大貨車車尾，送醫不治。（民眾提供）中央社
苗栗縣19日受鋒面影響出現間歇大雨，63歲林姓婦人雨中騎機車行經苗128線通霄交流道附近，疑因天雨路滑視線不佳，自撞停放路邊大貨車車尾，送醫不治。（民眾提供）中央社

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