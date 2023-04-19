台中又現行人地獄 婦人過馬路遭撞骨折送醫
行人地獄事件又發生，台中市簡姓男子今天上午開車行經北屯區某路口時，撞上過馬路的蔡姓女子，造成蔡女手部骨折送醫，警方初判汽車搶通過行人穿越道，將依相關規定開罰。
台中市警察局第五分局今天告訴中央社記者，今天上午10時36分獲報，北屯區東山路與建和路口發生自小客車與行人事故，立即派遣警力到場處理。
警方初步調查，40歲簡男駕駛自小客車，行經建和路往北方向，於東山路口時左轉要往西方向行駛，64歲蔡女沿建和路西側往北方向步行在行人穿越道上，遭簡男開車撞上。
事故造成行人手部骨折，消防局獲報派遣救護車將女子送醫、無生命危險，簡男經酒測無酒駕，肇因初步研判為汽車搶越行人穿越道，警方將依未禮讓行人相關規定開罰。
台中市去年12月底一輛公車轉彎時，撞上走在斑馬線上的伊拉克籍男子一家3口，造成母子死亡事故，行人被撞事件層出不窮，今年4月11日中區日籍婦人過馬路被撞、4月13日南屯區女童過馬路時車輛呼嘯而過未禮讓行人通行，因此遭網友詬病為「行人地獄」。
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