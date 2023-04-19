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毫髮無傷？騎士闖紅燈遭公車撞飛 若無其事爬起走人

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

一名年輕男子昨騎機車在台北市闖紅燈被公車撞倒，隨即起身騎車離開；警方調閱監視器發現，該男似毫髮無傷，若無其事撿拾散落物後駛離，涉肇事逃逸，將通知到案說明。

警方調查，這名男子昨上午約10點半騎機車沿和平東路往西行駛，經基隆路口闖紅燈，被沿基隆路往北綠燈直行的一輛公車從左側撞飛，他不慌不忙爬起扶起機車，撿拾散落物後騎車離開。

北市信義警分局交通分隊員警獲報到場，調閱監視器鎖定機車車牌號碼，將通知車主說明。依道路交通管理處罰條例，肇事無人受傷或死亡而未依規定處置，處1千至3千元罰鍰，若逃逸還要吊扣駕照1至3個月。

警方提醒，勿闖紅燈或搶黃燈，若發生事故，即便僅輕微車損，仍應留在現場處理以免受罰。

一名年輕男子騎機車在台北市闖紅燈被公車撞倒，隨即起身騎車離開，涉肇事逃逸。記者李奕昕／翻攝
一名年輕男子騎機車在台北市闖紅燈被公車撞倒，隨即起身騎車離開，涉肇事逃逸。記者李奕昕／翻攝

監視器 北市 車禍 機車騎士

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