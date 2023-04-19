宗廟活動疫後增多 新北市消防局提醒別亂放鞭炮

近期疫情趨緩、生活漸恢復正常，接續5月逢媽祖誕辰，宮廟將會有多場遶境活動，有鑑於其他縣市曾有發生施放大量爆竹煙火等脫序事件，為防範類似事件，新北市府推動宗教優質化，結合警政、民政、環保等單位之力，共同維護遶境活動安全與秩序。

新北市有959間登記寺廟、近3000座神壇，宗教文化多元，在新冠疫情前平均每年約有800場大小不一的神明遶境活動，市長侯友宜表示，為降低宮廟違規率，以事前預防重於事後裁罰的精神，達成共識及早約束並導正活動進行，故今年持續掌握宮廟活動資訊，參與行動公約遶境協調會。

約制事項包括晚上10時至早上8時不得施放爆竹煙火，禁放沖天炮、爆竹煙火串接、堆疊，使用環保炮或電子鞭炮、配置專責人員隨時清除垃圾，以及宣導不飲用酒精飲品避免酒駕等，以促使廟方自我約束。

消防局針對宮廟場所則於事前先檢查，有無超量儲存爆竹煙火暨宣導爆竹煙火施放相關規定、事中蒐證，對於參與陣頭團體或不法份子介入違規施放情形，亦結合警察局，藉由縝密蒐證、強力監控等，有效壓制潛在違規施放爆竹煙火行為。