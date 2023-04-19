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宗廟活動疫後增多 新北市消防局提醒別亂放鞭炮

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

近期疫情趨緩、生活漸恢復正常，接續5月逢媽祖誕辰，宮廟將會有多場遶境活動，有鑑於其他縣市曾有發生施放大量爆竹煙火等脫序事件，為防範類似事件，新北市府推動宗教優質化，結合警政、民政、環保等單位之力，共同維護遶境活動安全與秩序。

新北市有959間登記寺廟、近3000座神壇，宗教文化多元，在新冠疫情前平均每年約有800場大小不一的神明遶境活動，市長侯友宜表示，為降低宮廟違規率，以事前預防重於事後裁罰的精神，達成共識及早約束並導正活動進行，故今年持續掌握宮廟活動資訊，參與行動公約遶境協調會。

約制事項包括晚上10時至早上8時不得施放爆竹煙火，禁放沖天炮、爆竹煙火串接、堆疊，使用環保炮或電子鞭炮、配置專責人員隨時清除垃圾，以及宣導不飲用酒精飲品避免酒駕等，以促使廟方自我約束。

消防局針對宮廟場所則於事前先檢查，有無超量儲存爆竹煙火暨宣導爆竹煙火施放相關規定、事中蒐證，對於參與陣頭團體或不法份子介入違規施放情形，亦結合警察局，藉由縝密蒐證、強力監控等，有效壓制潛在違規施放爆竹煙火行為。

消防局長李清安表示，尊重在地傳統文化盛典活動，但也呼籲遶境過程中切勿施放專業爆竹煙火引起公共安全危害，請各主辦單位務必約束參與人員遵守新北市爆竹煙火施放管制辦法規定，並維護良好公共秩序及安全，維持公共安全與民俗文化保存的平衡，共同打造平和神聖的宗教文化氛圍。

宗廟活動將繁多，新北市消防局籲遵守規範，別亂放鞭炮！記者李易昌／翻攝
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