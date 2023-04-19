男網友謊稱投資穩賺不賠 女子險遭詐騙85萬元
28歲蔡姓女子透過通訊軟體認識男網友，對方謊稱投資虛擬貨幣獲利豐厚，蔡女信以為真，昨天要到台南市中西區府前路某銀行辦理貸款，並臨櫃匯款85萬元到指定帳戶，行員發現有異，通報警方攔阻。
蔡姓女子日前透過通訊軟體Line認識1名男網友，雙方交談甚歡，而對方為取得蔡姓女子信任，除了平時噓寒問暖外，謊稱投資虛擬貨幣獲利不少，雖然兩人素未謀面，但以老公老婆互稱，對方向蔡女表示投資某平台購買虛擬貨幣可獲取豐厚利潤。
昨天中午11點多，蔡女要到府前路銀行辦理貸款並臨櫃匯款85萬元，行員發現通報警方。台南市警二分局博愛派出所巡佐蔡孟紘及警員洪宇宏到場瞭解，發現蔡女結識男網友，對方並提供不明帳戶予蔡女匯款投資，員警向其說明此為典型的「假交友投資」詐騙，蔡女才驚覺掉進愛情詐騙圈套，打消匯款念頭。
警方表示，網路陷阱多，現在多有利用假交友、假網戀的方式，未曾親自見面卻於初識之際即以「寶貝」、「老公」、「老婆」等親暱用語相稱，於聊天過程推薦投資或藉故借貸，都為拐騙民眾依照指示匯款的常見手法涉及購買點數、匯款或提交保證金，務必提高警覺，千萬不要輕易聽信詐騙集團指示，有任何疑問均可撥打165、110或是至鄰近派出所詢問，才能避免被害及損失。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言