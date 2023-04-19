男網友謊稱投資穩賺不賠 女子險遭詐騙85萬元

28歲蔡姓女子透過通訊軟體認識男網友，對方謊稱投資虛擬貨幣獲利豐厚，蔡女信以為真，昨天要到台南市中西區府前路某銀行辦理貸款，並臨櫃匯款85萬元到指定帳戶，行員發現有異，通報警方攔阻。

蔡姓女子日前透過通訊軟體Line認識1名男網友，雙方交談甚歡，而對方為取得蔡姓女子信任，除了平時噓寒問暖外，謊稱投資虛擬貨幣獲利不少，雖然兩人素未謀面，但以老公老婆互稱，對方向蔡女表示投資某平台購買虛擬貨幣可獲取豐厚利潤。

昨天中午11點多，蔡女要到府前路銀行辦理貸款並臨櫃匯款85萬元，行員發現通報警方。台南市警二分局博愛派出所巡佐蔡孟紘及警員洪宇宏到場瞭解，發現蔡女結識男網友，對方並提供不明帳戶予蔡女匯款投資，員警向其說明此為典型的「假交友投資」詐騙，蔡女才驚覺掉進愛情詐騙圈套，打消匯款念頭。