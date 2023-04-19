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宜蘭電子遊藝場暗藏賭場 業者及賭客等18人遭起訴
宜蘭某電子遊藝場負責人黃男自前年開始和旗下2名員工，與將客人代幣兌換為現金俗稱為「老鼠」等4人合夥，暗中經營賭場，日營業額達30萬元，今年1月遭警方破獲。檢方日前依違反刑法賭博罪，起訴業者與老鼠等7人及賭客11人。
起訴書指出，黃男和副店長吳男、員工李男，前年開始陸續聯絡林男、謝女、鄭女與曾女，林男等4人擔任「老鼠」，非正式員工，在後方座位區替客人將代幣保管券兌換為現金。場內共有「海戰2」、「百鳥鳳凰」等150台機具，數量之大近年罕見。
宜蘭警分局表示，去年接獲民眾報案，經過蒐證，今年1月5日下午3時許，出動112名警力，偽裝成「重要節日宣導」降低業者戒心，進入遊藝場後迅速制伏業者與客人，查獲副店長吳男、老鼠謝女以及10名賭客，扣得遊戲機台、IC板、帳冊與監視器等，代幣保管券474張、代幣近1萬4000枚與現金149萬餘元，循線追查其餘犯嫌到案。
證人表示，如向店家換錢，1枚代幣面額2.5元，兌換面額500代幣的保管券3張需花3750元；向老鼠購買只需2700元，再換回現金則可換回2500元，200元價差是老鼠獲利。賭客說，店內人員都知道老鼠換錢等狀況，但默許這些行為。
檢方認為，黃男3人與林男4人涉犯刑法第268條意圖營利聚眾賭博與266條第1項在公眾場所賭博，賭客11人涉犯刑法266條第1項，起訴18人；黃男與老鼠等7人偵訊時避重就輕、態度不佳，建請從重量刑，賭客11人坦承不諱，建請從輕量刑。
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