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板橋裝設路燈3人誤觸高壓電 線上指導救回命危工人

中央社／ 新北19日電

新北市板橋區今天下午發生一起工安意外，3名工人裝設路燈時誤觸高壓電，其中1名工人送醫前昏迷，經消防局線上指導心肺復甦術、消防員接手持續急救，患者送醫途中終於清醒。

新北市政府消防局表示，今天下午接近3時許接獲報案，板橋區長江路二段，有3名男性工人在更換路燈時，施工不慎觸電，其中1名李姓患者無呼吸心跳（OHCA）。

消防救護人員接獲報案後，由119勤務指揮中心先派遣線上指導心肺復甦術，等救護人員到場後，接手急救，這名患者在送醫途中恢復呼吸心跳。

消防局指出，另2名工人、葉姓及林姓觸電患者，送醫時意識清醒，分別送板橋亞東紀念醫院及衛生福利部台北醫院治療。

海山警分局表示，初步調查3名工人是在場施作人行道改善工程時，不慎觸及高壓電，江翠派出所據報，派員警交通疏導，協助救護，板橋區長陳奇正據報，也前往現場關切這起工安意外。

新北市板橋區長江路二段234號前，疑路燈倒榻造成漏電，3工人受傷，其中1人一度失去生命跡象。記者李易昌／翻攝
新北市板橋區長江路二段234號前，疑路燈倒榻造成漏電，3工人受傷，其中1人一度失去生命跡象。記者李易昌／翻攝

工安

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